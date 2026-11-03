



В Жирновском районе Волгоградской области пожарные спасли пенсионера из объятого пламенем частного дома и предотвратили взрыв наполненных пропаном газовых баллонов. Инцидент произошёл утром 3 ноября в рабочем посёлке Линево.

- На момент прибытия расчёта здание было сильно задымлено. Огнеборцы незамедлительно приступили к разведке и тушению пожара. Из горящего дома они спасли 68-летнего мужчину. Медицинская помощь ему не потребовалась, уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Особую опасность представляли находившиеся в объятом пламенем помещении баллоны с сжиженным газом. Чтобы предотвратить их взрыв, специалисты вынуждены были вручную выносить тяжёлые ёмкости из дома.

Отметим, благодаря действиям спасателей удалось избежать серьёзных последствий. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области