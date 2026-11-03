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Общество

Андрей Бочаров проинспектировал реконструкцию улицы Ангарской в Волгограде

Общество 03.11.2026 10:30
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03.11.2026 10:30


В Дзержинском районе Волгограда завершается реконструкция очередного участка улицы Ангарской протяжённостью 1,6 км, примыкающего к шоссе Авиаторов. Основные работы планируют закончить до конца 2026 года, а в первом квартале 2027-го объект полностью введут в эксплуатацию. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, ход работ оценил губернатор Андрей Бочаров вместе с депутатом Госдумы Владимиром Марченко и врио главы Волгограда Шафраном Тепшиновым.

– Улица Ангарская является важной автомагистралью, которая соединяет центр города с шоссе Авиаторов. Системная работа по её реконструкции даёт нам возможность создать дорогу, которая будет выполнять функции опорной дорожной сети Волгограда, а с другой стороны – создать полноправный дублёр проспекта Жукова, – подчеркнул Андрей Бочаров. – До конца текущего года основные строительные работы здесь будут завершены, в течение первого квартала 2027 года все документы будут подготовлены, и мы в полном объёме введём в эксплуатацию эту дорогу.


Сейчас на участке расширяют проезжую часть с двух до четырёх полос: укладывают асфальтобетон, обустраивают тротуары, новую ливневую канализацию, линии освещения, барьерные и перильные ограждения, демпферы, коммунальные сети. На следующем этапе дорожники нанесут разметку, установят знаки, обустроят остановки и смонтируют фонари.

Губернатор поставил задачи по продолжению работ на новых отрезках. Общая протяжённость улицы Ангарской составляет 7,4 км, из которых пять километров станут полноценной четырёхполосной магистралью. Оставшиеся 2,4 км требуют серьёзной реконструкции, в том числе трамвайных путей, и дополнительных решений. 


– В начале следующего года мы ещё раз поговорим о реализации десятилетней программы развития города-героя Волгограда, и уверен, что этот участок войдёт в приоритетные предложения, – отметил Бочаров.

Ранее в рамках масштабного проекта уже отремонтировали и расширили проезд Бузулукский и улицу Авторемонтную, реконструировали несколько участков Ангарской и путепровод №6 на Третьей Продольной магистрали. С 2020 года выполнены три этапа реконструкции Ангарской – теперь почти пять километров дороги станут четырёхполосными с обустроенной пешеходной и транспортной инфраструктурой. Всего с 2014 года в Волгоградской области построено, реконструировано и отремонтировано порядка 5,1 тыс. км дорог.

Фото: администрация Волгоградской области

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