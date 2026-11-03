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Спорт

Определились пары 1/16 финала Кубка России по гандболу: «Динамо‑Синара» и «Каустик» отдыхают

Спорт 03.11.2026 17:54
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03.11.2026 17:54


Сегодня прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка России по гандболу. По её итогам стали известны соперники, между которыми развернётся борьба за выход в следующий раунд – а сроки поджимают: мужские команды должны провести матчи не позднее 29 ноября, женские – до 21 ноября.

В мужской части турнира сразу несколько противостояний обещают высокую плотность игры. Столичная «МУОР‑Академия» встретится с казанским «Ак Барсом» – столичный темп против казанской дисциплины. В другой паре «Динамо Астрахань» сыграет против «Динамо‑Сунгуль» из Снежинска: южная жара против уральской собранности. Ещё одна любопытная вывеска – «Скиф» из Омска против уфимского «Акбузата»: географическая дистанция здесь лишь подчёркивает спортивный азарт.

Особняком стоит ситуация с волгоградским «Каустиком»: команда автоматически проходит в 1/8 финала, экономя силы для более поздней стадии.

У женщин интрига не менее плотная. Звенигородский УОР №4 сыграет с «Башкирией» из Уфы – молодёжь против опыта. Санкт‑петербургский «Адмирал 78» встретится с московским «Лучом»: север против центра, новая волна против традиций. «Ставрополье» и ижевский «Университет» разыграют право на продолжение борьбы в своём стиле – южная экспрессия против системной игры.

Как и у мужчин, у женщин есть команда, получившая прямой пропуск: волгоградская «Динамо‑Синара» сразу попадает в 1/8 финала.

Теперь тренерским штабам предстоит оперативно разобрать соперников, а болельщикам – заранее планировать просмотры: плотность календаря оставляет мало времени на раскачку.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Динамо‑Синара»

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