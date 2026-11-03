



В ноябре–декабре 2026 года на перегоне Колоцкий – Качалино Приволжской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы. Как сообщили в пресс-службе ПривЖД, в связи с этим в Волгоградской области частично корректируется график движения пригородных поездов и городских электричек.

Так, 4 ноября электропоезд №6206 Канальная – Волгоград-1 отправится со станции Канальная в 15:22 (на 25 минут раньше), прибытие в Волгоград-1 – в 17:09 по действующему расписанию. С 4 ноября по 3 декабря пригородный поезд №6492 Арчеда – Волгоград-1 будет отправляться и прибывать на конечные станции на 42 минуты раньше обычного.

В тот же период городская электричка №6730/6729 Аэропорт – Шпалопропитка будет отправляться и прибывать на 4 минуты позже. С 5 ноября по 3 декабря пригородный поезд №6813 Волгоград-1 – Петров Вал по понедельникам, четвергам и пятницам будет отправляться и прибывать на 5 минут позже.

7 ноября на один рейс изменится расписание поезда №6809 Волгоград-1 — Петров Вал: отправление в 7:44 (на 24 минуты позже), прибытие в Петров Вал в 11:13 (на 25 минут позже).

Приволжская железная дорога просит пассажиров внимательно ознакомиться с изменениями. Уточнить расписание можно на стендах билетных касс, в приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте АО «Волгоградтранспригород».