



В Центральном районе Волгограда осудили экс-нотариуса. Женщина в возрасте 62 лет, выполняя свои должностные обязанности, прикарманила крупную сумму денег, переданных клиентами на хранение.

- В период с июня по ноябрь 2024 года фигурантка уголовного дела, являясь нотариусом, присвоила свыше 16 млн рублей, находившихся на нотариальном депозитном счете в целях обеспечения обязательств и расчетов по сделкам. Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Согласно картотеке суда, участницей уголовного дела является Наталья Пучкина, работавшая ранее в Центральном районе по адресу: ул. Новороссийская, д. 5.

Скрывать незаконные действия нотариус долго не смогла. Вскоре её махинации обнаружила прокуратура Волгограда, по материалам проверки которой затем было возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Отметим, Центральным районным судом Наталья Пучкина приговорена за присвоение 16 млн рублей к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фото из архива ИА «Высота 102»