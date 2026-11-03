



В День народного единства, 4 ноября, организации здравоохранения Волгоградской области обеспечат бесперебойную работу. Служба скорой помощи, больницы и травматологические пункты продолжат принимать пациентов круглосуточно в штатном режиме.

В поликлиниках заболевшие смогут обратиться к дежурным врачам, получить назначения, оформить листок нетрудоспособности и пройти необходимые процедуры. Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний – гриппа, ОРВИ и COVID-19 – будут работать специальные кабинеты и отделения. Это позволит минимизировать контакты и снизить риск распространения инфекций.

В праздничный день по установленному графику продолжат работу колл-центры поликлиник: они координируют действия с региональным центром «Служба 122» и помогают записаться к врачу.

Медицинская помощь детям будет организована как в амбулаторных условиях, так и с выездом медработников на дом. Уточнить график работы конкретных учреждений можно на их официальных сайтах.