В Котово устранили аварию, оставившую без воды полгорода

В Котово Волгоградской области завершены работы по ремонту водопровода по ул. Коммунистическая. Сообщение опубликовала администрация района в 13-27 ч. 3 ноября. В настоящее время идет заполнение системы водоснабжения.
Общество 03.11.2026 15:04
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03.11.2026 15:04
Напомним, об аварии стало известно поздно вечером 2 ноября. Работы на аварийном участке шли всю ночь. Без воды почти 16 часов оставались ряд многоэтажных домов, два детсада, школа, поликлиника, автовокзал, районное отделение СФР и другие объекты.
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