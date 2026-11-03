



30 октября в больнице станицы Брюховецкой Красноадрского скончался новорожденный ребенок. О случившемся сообщило ИА «Живая Кубань» со ссылкой на юриста Николая Чернышука.

В частности сообщается, что для молодых родителей малыш, которого назвали Родионом, был первенцем. До рождения ребенка его мать, Ольга, проходила обследования, сдавала анализы и состояла на учете в женской консультации. Патологий во время беременности выявлено не было. Однако при очередном посещении специалисты заметили изменения в кардиотокографии (КТГ) и направили женщину в роддом.

Роды прошли путем кесарева сечения. Малыша сразу забрали от мамы, врачи поставили диагноз: гипоксия и пневмония. Мать с новорожденным даже выписали домой. Уже дома педиатр взяла анализы и настоятельно рекомендовала срочно ехать в больницу. В отделении родителям объяснили, что у ребенка проблемы с почками, и назначили лечение. По словам юриста Николая Чернышука, во время очередной процедуры ребенок начал кричать, а затем посинел. Спустя несколько часов врачи сообщили родителям, что малыша не стало.

Что именно стало причиной гибели и кто несет за это ответственность, пока неизвестно. В настоящее время обстоятельства трагедии изучает Следственный комитет. Впереди проведение экспертизы, которая должна прояснить ситуацию.