В Волгограде лихач на «Жигулях» сбил на тротуаре двоих пешеходов





В Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов. Поздним вечером лихач решил с ветерком прокатиться по тротуару у школы №18.

- В 19:55 43-летний водитель, лишенный права управления, управляя автомашиной «ВАЗ 21043», двигаясь по тротуару вдоль дома №6 по улице Гороховцев, совершил наезд на пешеходов – 39-летних мужчину и женщину, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места наезда кадрам, удар был большой силы, а отлетевшие от капота пешеходы на полном ходу могли удариться ещё и о лобовое стекло.

Отметим, водитель от прохождения медосвидетельствования отказался. В результате аварии пострадавшие были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области