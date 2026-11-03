В Волгограде простятся с военным хирургом Александром Брызгуновым. Подполковник медицинской службы скончался в возрасте 75 лет, сообщает тг-канал «Ритуальный патруль».

Друзья и родные называют Александра Иосифовича человеком долга и чести, который спасал жизни военных и гражданских в горячих точках, рисковал собой ради других, оперируя под обстрелами. Военный хирург работал на Дальнем Востоке и Чечне, а потом в волгоградском военном госпитале.

Александр Брызгунов 53 года счастливо прожил со своей супругой, которой не стало месяц назад. Похоронят военного хирурга на Моторном кладбище в Дзержинском районе.