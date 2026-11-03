



В оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области прошла встреча курсантов смены «Юнармейский норматив» и участников учебных сборов с известными российскими космонавтами и специалистами космической отрасли. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, гостями стали Герои России, космонавты-испытатели Сергей Прокопьев и Сергей Кудь-Сверчков, а также представители РКК «Энергия» имени Сергея Королёва – инженер-испытатель Евгений Прокопьев и космонавт-испытатель Марк Серов.

По информации лагеря, космонавты рассказали школьникам о профессиональном пути, особенностях подготовки, полётах на МКС и работе в составе экипажа. Подростки задавали вопросы – о системах жизнеобеспечения, стыковке, работе в открытом космосе, быте на станции, тренировках и преодолении стресса. Встреча завершилась автограф-сессией.

Представители Роскосмоса также ознакомились с инфраструктурой лагеря и побывали на занятиях по управлению беспилотниками, тактической медицине, стрельбе и снайпингу. Особый интерес вызвал заглублённый командный пункт, позволяющий моделировать условия, близкие к реальным тактическим задачам.





В ближайшие дни встречи с космонавтами продолжатся для учащихся опорных школ лагеря «Авангард», а открытые уроки пройдут в школе №121 Тракторозаводского района и школе №6 Центрального района Волгограда.

Мероприятия стали возможны благодаря соглашению о сотрудничестве между Волгоградской областью, Фондом социальных проектов «Наследие» и Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Партнёрство направлено на развитие научно-познавательного туризма и просветительских программ космической направленности. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» по задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым.

Фото: администрация Волгоградской области