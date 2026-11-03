В лесах Волгоградской области станет меньше на 83 кабана





В нескольких охотничьих хозяйствах Волгоградской области до 30 ноября проведут мероприятия по регулированию численности кабанов – соответствующий приказ опубликовал облкомприроды. Согласно документу, они пройдут в нескольких охотничьих хозяйствах региона.

Так, на заказник «Задонский» спущен план в 3 особи, на «Куланинский» - 7 особей, «Кумылженский» - 17, «Раздорский» - 20, «Ольховский» - 10, «Чернополянский» - 12, «Лещевский». Всего, таким образом, будет добыто 83 особи.

В документе поясняется, что причинами, послужившими для проведения регулирования численности кабанов, послужили угроза нанесения ущерба объектам живого мира, а также предотвращение возникновения и распространения африканской чумы свиней.