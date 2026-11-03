Локомотив снес автомобиль на переезде в Волгоградской области

В Волгоградской области одиночный локомотив снес автомобиль, который выехал перед ним на железнодорожный переезд между станциями Ольшанка и Урюпино. Как сообщили в ПривЖД, ДТП произошло в 13:30 мск. Пострадал водитель автомобиля.

– Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, – рассказали в отделении желдороги. – По предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель автомобиля.

ДТП не привело к сходу подвижного состава и не повлияло на движение пассажирских поездов.