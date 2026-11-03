6 тысяч волгоградских семей получат выплату из маткапитала в ноябре

Соцфонд назначил ежемесячную выплату из материнского капитала для 6 тыс. семей в Волгоградской области. В регионе на данный момент эта сумма равна прожиточному минимуму на ребенка, который установлен в размере 15799 рублей.

Семьи сами принимают решение, как распоряжаться средствами материнского капитала. Сотрудники Соцфонда поясняют, что в Волгоградской области маткапитал в первую очередь направляют на улучшение жилищных условий.

Выплата из средств маткапитала находится на втором месте. Она предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, и осуществляется до достижения ребенком возраста 3 лет. Если таких детей в семье несколько, что родители с низкими доходами могут оформить такую выплату на каждого малыша, написав соответствующее заявление в Соцфонд.