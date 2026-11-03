Появились кадры с подозреваемым в убийстве супругов из ЖК в Ростове





В Ростове-на-Дону опубликованы кадры с 26-летним мужчиной, подозреваемым в убийстве семейной пары – Андрея и Русланы. Как передает Привет-Ростов, трагедия началась на парковке жилого комплекса «Екатерининский».

Как ранее сообщалось информагентством, перед похищением между супругами и мужчиной произошёл конфликт. Подозреваемого задержали в Ростове 1 ноября. Ход расследования находится на контроле региональной прокуратуры.

После ссоры мужчина, как полагают следователи, избил пару и силой посадил её в свой автомобиль. Затем подозреваемый вывез супругов за пределы Ростова, где, по данным следствия, нанёс им смертельные ножевые ранения и частично расчленил тела. Позже 26-летний подозреваемый был задержан.

Отметим, у пары имеется трое детей. Сейчас они находятся с бабушкой по материнской линии.