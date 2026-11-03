Феерический Бал хризантем открывается под Волгоградом 7 ноября





В оранжерее Волжского Волгоградского ботанического сада 7 ноября стартует долгожданная выставка осенних цветов – Бал хризантем. Как рассказали в облкомприроды, выставка продлится до 22 ноября и будет работать в ежедневном режиме по адресу: Волжский, ул. Набережная 2л.

Специалисты, которые каждый год удивляют посетителей новыми сортами и видами этих прекрасных осенних цветов, и на этот раз не подвели. В оранжерее выращено более 120 сортов крупноцветковой (индийской) хризантемы и мелкоцветковых сортов самых разных оттенков — от нежно-белых и кремовых до насыщенно-бордовых, лиловых и зеленых.

Время и режим работы выставки, а также условия приобретения входных билетов следует уточнять на официальных пабликах Волгоградского регионального ботанического сада и по телефонам: 8(8442) 27-39-37; +7 (961)-081-92-57.