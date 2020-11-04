В Волгограде хоронят убитого Мелконяном отца школьницы

Общество 04.11.2020 11:55
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04.11.2020 11:55
На Димитриевском кладбище в Волгограде начинается церемония прощания с Романом Гребенюком, погибшим после зверского избиения Арсеном Мелконяном. Как сообщает ИА «Высота 102», около входа в кладбище собрались десятки людей, волгоградцы продолжают подходить. Рядом припаркованы машины с портретами Романа Гребенюка.
Процедура прощания продлится около полутора часов. Люди по очереди заходят в зал, чтобы положить цветы к гробу с телом Романа Гребенюка.
Маму волгоградца поддерживают за руки друзья Романа. После отпевания и процедуры прощания Романа Гребенюка похоронят на Краснооктябрьском кладбище.
Напомним, трагедия произошла 23 октября. Ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян с родственниками пришел в отделение волгоградского банка и кастетом хладнокровно проломил голову Роману Гребенюку, «отомстив» таким образом за перепалку со своей сестрой в родительском чате.
После чего Мелконян спокойно покинул банк, а Роман Гребенюк упал, истекая кровью. Волгоградец через неделю умер в больнице, так и не приходя в сознание. Расследованием дела о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, занимается СУ СК по Волгоградской области.
Накануне стало известно, что арестованный Арсен Мелконян попросил изменить ему меру пресечения и выпустить его на свободу. Однако областной суд оставил его под стражей. В связи с общественным резонансом, которое получило это преступление, прокурор Волгоградской области Денис Костенко взял его на особый контроль.
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