Расследования

О лайках, Боге и вине: последнее слово Мелконяна в суде было в стихах и прозе

Расследования 15.03.2022 14:50
15.03.2022 14:50


Арсен Мелконян, главный фигурант уголовного дела об убийстве отца школьницы Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, сегодня в стихах и прозе выступил на суде с последним словом. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

-  ...И как мне жить? Прошу, ответьте
Пойду я лайки собирать
Чтоб преступления совершая 
Мог ложный резонанс поднять...
...Опять твержу в последнем слове
Я Роме смерти не желал
Это нелепая случайность
Я никого не убивал...
...Скажу я Господу царь - Богу
Я отсидел за свой грешок
А что же скажите Иисусу
Когда вопрос дойдет до вас?..., - это небольшой фрагмент объемного стихотворного выступления Мелконяна, в котором он вспомним всех - свою сестру и ее мужа, сотрудников прокуратуры, следователей, сестру Романа Гребенюка, его соседа и многое другое. Полное выступление Мелконяна смотрите в видеоматериале.



Арсен Мелконян, напомним,  ранее уже читал стихи в суде во время прений сторон. 

Отметим, что его сестра Анна отказалась от последнего слова на суде, так как не захотела говорить под видеозапись. Ее муж Арман Смбатян заявил, что сочувствует семье Гребенюка, но случившееся, по его мнению, - несчастный случай. 

Приговор Арсену и Анне Мелконян, а также Арману Смбатяну суд вынесет 22 марта.
Напомним, преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной убийства стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Анна Мелконян пожаловалась о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну. Тот позвонил Роману Гребенюку, на которого обиделась его жена, и стал настаивать на разговоре с глазу на глаз. Поскольку супруги угрожали Роману, то он согласился увидеться только в людном месте. 
Роковая встреча, на которую пришли оба родственника,  состоялась в одном из банковских отделений в центре Волгограда. Мелконян с ходу нанес сильный удар кулаком по голове Романа Гребенюка. Мужчина тут же упал и потерял сознание. Вокруг него образовалась лужа крови. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.
По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Ранее сообщалось, что женщина свою вину полностью отрицает, а ее брат признает частично.
Гособвинитель просил приговорить Мелконяна и его родственников в общей сложности к 30 годам колонии.

Видео: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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