



Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение масштабные поправки в ПДД, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электромопедов. Проект разработан по поручению президента Владимира Путина и «дорожной карте», утверждённой вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Что предлагается изменить:

— Запрет перевозки пассажиров на СИМ, выезда на встречную полосу и разворота вне велосипедных зон.

— Разграничение устройств: к СИМ отнесут электросамокаты и электровелосипеды мощностью до 250 Вт и скоростью до 25 км/ч. Для более мощных устройств (часто используются курьерами) потребуются права категории «М».

— Движение по тротуару разрешат только при отсутствии велоинфраструктуры, массе устройства до 35 кг и если это не коммерческая доставка.

— Пересечение дороги – только по оборудованным велопереходам (обычный пешеходный не подходит). При их отсутствии самокатчик обязан спешиться.