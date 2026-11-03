Главное

Недетские игры: в Волгограде подростки устроили смертельно опасную поездку на трамвае Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму

Актуально

Ретроавто, забег на километр и много еды: программа Дня народного единства в ЦПКиО

Изменившую цвет Луну на фоне Родины-матери сняли в Волгограде

Возложили цветы и спели «Надежду»: в Волгограде отметили 108-летие комсомола

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВС РФ поразили логистический центр в Бердичеве и сухогруз в Чёрном море
Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днём в Бердичеве Житомирской области...
Федеральные новости
 Минтранс планирует изменить правила для электросамокатов и электромопедов
Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение масштабные поправки в ПДД, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электромопедов. Проект разработан по поручению президента Владимира Путина и «дорожной карте»,...
Общество

Не расслабиться даже зимой? Биолог рассказал о причинах неутихайющей активности клещей в Волгограде

Общество 03.11.2026 18:12
0
03.11.2026 18:12


«Бабье лето», затянувшееся в Волгоградской области до конца октября, продлило сезон клещей. И хотя уже в ближайшие дни регион ждет похолодание, специалисты советуют горожанам не терять «боевой» хватки и осматривать себя с головы до пят после каждой прогулки.

Пока в регионе сохраняются положительные температуры, членистоногие будут активны, – подтверждает биолог Николай Онистратенко. – Однако сказать, что с приходом заморозков они моментально перестанут быть нашей головной болью, было бы неправильно. Клещи могут быть подвижными даже зимой – например, в подвалах, на теплотрассах, в норах животных. Во время оттепелей, которые в последние годы становятся в наших краях отнюдь не редким явлением, они могут и вовсе просыпаться.

Несмотря на то, что о малоприятном «знакомстве» с насекомыми все чаще рассказывают не только владельцы домашних животных, но и волгоградцы, вернувшиеся домой с обычной прогулки, специалисты не признают взрывного роста популяции клещей. 

Сейчас мы достоверно можем говорить лишь о влиянии климатического тренда на активность этих насекомых, – комментирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Численность клещей действительно постепенно увеличивается, однако это вовсе не скачкообразный, а очень медленный многолетний процесс.

С начала года членистоногие нарушили покой 1503 жителей Волгоградской области. По информации регионального управления Роспотребнадзора, треть из обратившихся за помощью пациентов – дети. У шести жителей региона врачи диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз. Еще трое после присасывания клеща заразились Крымской геморрагической лихорадкой.

Напомним, что прошлой зимой волгоградцы активно обсуждали разлетевшуюся по соцсетям новость о якобы атаковавших новогодние елки клещах. Впрочем, эмоциональные рассказы горожан агрономы и биологи воспринимали с нескрываемым скепсисом.

В целом все рассказы о клещах, которые якобы поселились на елках, кажутся мне очередной страшилкой. Зимой членистоногих можно найти в лесной подстилке из опавших листьев и травы – в этих теплых и укромных уголках они ищут защиту от морозов. К слову, при температуре ближе к нулю градусов клещи теряют свою активность, – рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. – Даже летом клещи крайне редко забираются на ели и сосны, так как обитают преимущественно в траве. А уж при отрицательных температурах их перемещение на дерево совсем маловероятно. Для этого им, знаете ли, нужно хорошенько постараться.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.11.2026 19:16
Общество 03.11.2026 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 19:05
Общество 03.11.2026 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 18:12
Общество 03.11.2026 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 16:59
Общество 03.11.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 16:51
Общество 03.11.2026 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 16:30
Общество 03.11.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 15:49
Общество 03.11.2026 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 15:46
Общество 03.11.2026 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 15:04
Общество 03.11.2026 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 15:00
Общество 03.11.2026 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 14:02
Общество 03.11.2026 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 13:38
Общество 03.11.2026 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 13:10
Общество 03.11.2026 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 12:57
Общество 03.11.2026 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 11:55
Общество 03.11.2026 11:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:16
На юге Волгограда прозвучали тревожные сиреныСмотреть фотографии
19:05
ВСУ запустили дроны на Волгоград: объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
18:53
Под Волгоградом исчезли пробки на мосту через реку Медведица после ремонтаСмотреть фотографии
18:12
Не расслабиться даже зимой? Биолог рассказал о причинах неутихайющей активности клещей в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:54
Определились пары 1/16 финала Кубка России по гандболу: «Динамо‑Синара» и «Каустик» отдыхаютСмотреть фотографии
17:44
ВС РФ поразили логистический центр в Бердичеве и сухогруз в Чёрном мореСмотреть фотографии
16:59
Волгоградские медучреждения будут работать в праздничный день без перебоевСмотреть фотографии
16:51
Почти полмиллиона заплатит камышинская компания за ремонт «втёмную» на ростовской дорогеСмотреть фотографии
16:30
«Рисковал собой ради других»: в Волгограде скончался военный хирург Александр БрызгуновСмотреть фотографии
15:59
Локомотив снес автомобиль на переезде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:49
Феерический Бал хризантем открывается под Волгоградом 7 ноябряСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде экс-нотариуса Пучкину осудили за прикарманивание 16 млн рублейСмотреть фотографии
15:04
В Котово устранили аварию, оставившую без воды полгородаСмотреть фотографии
15:00
Российские космонавты рассказали волгоградским курсантам о полётах на МКССмотреть фотографии
14:42
Суд в Волгограде арестовал на 15 суток водителя за попытку сбежать от полицииСмотреть фотографии
14:35
Под Волгоградом пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов и спасли пенсионераСмотреть фотографии
14:02
В лесах Волгоградской области станет меньше на 83 кабанаСмотреть фотографии
13:40
Автотранспортный цех «Красного октября» отметил 95-летний юбилейСмотреть фотографии
13:38
6 тысяч волгоградских семей получат выплату из маткапитала в ноябреСмотреть фотографии
13:10
В Волограде дачный маршрут №48э переходит на зимний режимСмотреть фотографии
12:59
Второй пошел: подрядчика задержали за хищение 11,5 млн рублей на стройке водовода под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Суд об увольнении полицейского-миллионера пройдет в Волгограде 25 ноябряСмотреть фотографии
12:54
Минтранс планирует изменить правила для электросамокатов и электромопедовСмотреть фотографии
12:43
На Кубани СК выясняет обстоятельства гибели новорожденного в больницеСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области изменится расписание электричек из-за ремонта путейСмотреть фотографии
11:38
МБУ «Северное» обеспечит праздничную подсветку Комсомольского моста в День народного единстваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Появились кадры с подозреваемым в убийстве супругов из ЖК в РостовеСмотреть фотографии
10:38
Дело подозреваемых в вымогательстве двух волгоградских журналистов принял судСмотреть фотографии
10:30
Андрей Бочаров проинспектировал реконструкцию улицы Ангарской в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде лихач на «Жигулях» сбил на тротуаре двоих пешеходовСмотреть фотографии
 