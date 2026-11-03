



«Бабье лето», затянувшееся в Волгоградской области до конца октября, продлило сезон клещей. И хотя уже в ближайшие дни регион ждет похолодание, специалисты советуют горожанам не терять «боевой» хватки и осматривать себя с головы до пят после каждой прогулки.

– Пока в регионе сохраняются положительные температуры, членистоногие будут активны, – подтверждает биолог Николай Онистратенко. – Однако сказать, что с приходом заморозков они моментально перестанут быть нашей головной болью, было бы неправильно. Клещи могут быть подвижными даже зимой – например, в подвалах, на теплотрассах, в норах животных. Во время оттепелей, которые в последние годы становятся в наших краях отнюдь не редким явлением, они могут и вовсе просыпаться.

Несмотря на то, что о малоприятном «знакомстве» с насекомыми все чаще рассказывают не только владельцы домашних животных, но и волгоградцы, вернувшиеся домой с обычной прогулки, специалисты не признают взрывного роста популяции клещей.

– Сейчас мы достоверно можем говорить лишь о влиянии климатического тренда на активность этих насекомых, – комментирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Численность клещей действительно постепенно увеличивается, однако это вовсе не скачкообразный, а очень медленный многолетний процесс.

С начала года членистоногие нарушили покой 1503 жителей Волгоградской области. По информации регионального управления Роспотребнадзора, треть из обратившихся за помощью пациентов – дети. У шести жителей региона врачи диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз. Еще трое после присасывания клеща заразились Крымской геморрагической лихорадкой.

Напомним, что прошлой зимой волгоградцы активно обсуждали разлетевшуюся по соцсетям новость о якобы атаковавших новогодние елки клещах. Впрочем, эмоциональные рассказы горожан агрономы и биологи воспринимали с нескрываемым скепсисом.

– В целом все рассказы о клещах, которые якобы поселились на елках, кажутся мне очередной страшилкой. Зимой членистоногих можно найти в лесной подстилке из опавших листьев и травы – в этих теплых и укромных уголках они ищут защиту от морозов. К слову, при температуре ближе к нулю градусов клещи теряют свою активность, – рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. – Даже летом клещи крайне редко забираются на ели и сосны, так как обитают преимущественно в траве. А уж при отрицательных температурах их перемещение на дерево совсем маловероятно. Для этого им, знаете ли, нужно хорошенько постараться.