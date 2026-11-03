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Общество

МБУ «Северное» обеспечит праздничную подсветку Комсомольского моста в День народного единства

Общество 03.11.2026 11:38
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03.11.2026 11:38




В честь празднования Дня народного единства МБУ «Северное» подключит динамическую подсветку Комсомольского моста. Как сообщили в учреждении, светодиодные светильники на сооружении будут работать в цветах государственного флага России два вечера подряд — 3 и 4 ноября.

Отметим, что Комсомольский путепровод получил яркую подсветку в этом году. Система насчитывает 218 статических светодиодных фонарей. Благодаря интеллектуальному управлению подсветка способна менять цветовую гамму и динамику: в память системы заложено до 8 сценариев, позволяющих создавать разнообразные световые картины. Включение происходит автоматически — синхронно с городским наружным освещением.

Напомним,  на Комсомольском мосту недавно был закончен локальный ремонт. Работы стартовали в середине лета и финишировали в начале осени. В рамках работ были приведены в порядок бетонные конструкции, заменены сплошные экраны на тротуарах на сетчатые, что визуально «облегчило» пространство благодаря открывшемуся виду на железнодорожный вокзал. Также впервые на Комсомольском мосту появилась архитектурно-художественная подсветка.



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