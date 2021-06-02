Руководителю токсичной свалки под Волгоградом грозит уголовное дело





В Следственное управление СК РФ по Волгоградской области переданы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении председателя скандально известного мусорного полигона ПК «Альянс». Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, по итогам совместной проверки с межрайонной природоохранной прокуратурой обнаружен состав преступления по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Председателю производственного кооператива грозит еще одно уголовное дело в связи с незаконным предпринимательством. Это связано с получением прибыли за размещение на полигоне отходов I-IV класса опасности при отсутствии лицензии — ее действие было приостановлено 30 апреля 2020 года и в дальнейшем она была аннулирована. Тем не менее, больше года на гигантскую незаконную свалку рядом с промзоной Волжского продолжали привозить мусор.

Помимо этого, по результатам межведомственной проверки в отношении ПК «Альянс» возбуждено 14 административных дел. Они связаны с нарушениями при обращении с отходами, искажением экологической информации, порчей земли, нарушениями лицензионных требований при обращении с отходами и неисполнением требований должностного лица.

«Нарушения выражены в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении и размещении отходов производства и потребления; неисполнении обязанностей по отнесению отходов к конкретному классу опасности; неисполнении обязанностей по ведению учета в области обращения с отходами; сокрытии, умышленном искажении или несвоевременном сообщении полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды; уничтожении плодородного слоя почвы в результате нарушения правил обращения с отходами; осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения; невыполнении законных требований прокурора», — пояснили информагентству в управлении Росприроднадзора.





Общая сумма штрафов по этим делам составила 1,5 млн рублей. Бонусом ко всему прокуратура и Росприроднадзор подсчитали ущерб, нанесенный «Альянсом» волжской экологии — 32,8 млн рублей.

История со скандальным полигоном, который ПК «Альянс» арендует с 1989 года, тянется без малого шесть лет. В 2015 году экологи Волжского забили тревогу в связи неоднократными пожарами на токсичной свалке. Жителям в полной мере пришлось вкусить «ароматы» свалки, на которой складируются промышленные отходы, в том числе химических производств, поэтому волжанам приходилось дышать воздухом с ярким привкусом горелого пластика. В итоге надзорные органы инициировали проверки в отношении безответственного эксплуатанта полигона, которого в конце концов лишили лицензии на сбор и размещение отходов.

Материал подготовлен в рамках проекта «Сохраним экологию — обеспечим будущее».