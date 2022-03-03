Расследования

Бочаров поручил продолжить возведение жилья и капремонт в регионе

Расследования 03.03.2022 14:37
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03.03.2022 14:37


В четверг, 3 марта, губернатор Волгоградской области провел встречу с руководителями стройфирм, депутатами и представителями финансовых организаций, в ходе которой с учетом новых вызовов обсудил важнейшие задачи. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладмина, Бочаров поручил продолжить все намеченные на 2022 год проекты, а также решить проблему долгостроев.  

— Начиная с 2014 года, мы с вами работаем в условиях недобросовестной конкуренции и ряда ограничений, которые в определенной мере осложняли и осложняют нашу работу. Но, несмотря на все эти и другие трудности, задачи, стоящие перед строительной отраслью предыдущих и текущего периода, исполняются в полном объеме. За этот период мы значительно укрепили строительную отрасль Волгоградской области, более активно стали переходить на использование российских строительных материалов и развивать собственную стройиндустрию, — подчеркнул Андрей Бочаров.

На фоне снижения доступности зарубежных финсредств сегодня представители строительной отрасли вынуждены с особой экономией относиться собственным, бюджетным и государственным ресурсам. Тем не менее стройкомплекс продолжает плановую работу в условиях стабильно высокой загрузки.

— По итогам 2021 года Волгоградская область в полном объеме выполнила задачу по вводу жилья — в регионе построено 796,8 тыс. кв. м жилья, что на 3,4% больше уровня 2020 года, —  привел данные Бочаров. — Кроме того, введены в строй социальные объекты: школа на 800 мест в Кировском районе Волгограда; 3 детских сада в Урюпинске, Котовском и Новониколаевском районах; инфекционная больница в Калаче-на-Дону и целый ряд других объектов. Решены вопросы 1846 участников 

В ходе встречи глава Волгоградской области обозначил задачи на 2022 год: 

  • выполнение поставленных Минстроем РФ планов по вводу жилья: не менее 787 тыс. кв. м;
  • проектирование, модернизация и строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры;
  • поэтапное расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, до 2025 года;
  • достройка 13 проблемных жилых домов на территории региона;
  • капремонт жилого фонда, замена лифтов, обновление коммунальной инфраструктуры и благоустройство;
  • строительство социальных, коммунальных, экологических, культурных объектов, объектов здравоохранения, образования и других объектов в рамках национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области.

В числе моментов, на которых надо сосредоточиться, губернатор назвал рост цен и обеспеченность стройматериалами, создание инженерной инфраструктуры и ряд других. Власти в свою очередь уже приступили к разработке мер поддержки предпринимателей.

— В связи со складывающейся текущей и прогнозируемой обстановкой, новыми вызовами времени, ростом цен на стройматериалы и увеличением ключевой ставки Центробанка, Правительство России совместно с региональными органами власти, со строительной отраслью приступили к разработке мер и механизмов дополнительной поддержки отрасли. Со своей стороны мы также готовим ряд предложений, — отметил Андрей Бочаров.

По итогам состоявшегося общения губернатор предложил принять участие в этой работе предприятиям и организациям строительной отрасли, направив свои инициативы в облстрой для дальнейшего формирования пакета мер и передачи их на федеральный уровень.

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