Адвокат Анны Мелконян просит суд Волгограда ее оправдать

Расследования 03.03.2022 14:06
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03.03.2022 14:06
Защитник Анны Мелконян, которую следствие считает подстрекательницей к выяснению отношений после ссоры в родительском чате, попросил суд вынести ей оправдательный приговор. Свою позицию, как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, адвокат озвучил сегодня на прениях сторон, которые продолжаются в Центральном районном суде Волгограда.
По мнению адвоката Кирилла Евсикова, в материалах уголовного дела не имеется доказательств, свидетельствующих о подстрекательстве Анной Мелконян своего брата или супруга к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Отметим, что ранее свою позицию уже высказала сторона гособвинения, главный фигурант уголовного дела Арсен Мелконян и его защитник, а также потерпевшая сторона.
Преступление, напомним, было совершено 23 октября 2020 года. Причиной убийства стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Анна Мелконян пожаловалась о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну. Тот позвонил Роману Гребенюку, на которого обиделась его жена, и стал настаивать на разговоре с глазу на глаз. Поскольку супруги угрожали Роману, то он согласился увидеться только в людном месте.
Роковая встреча, на которую пришли оба родственника, состоялась в одном из банковских отделений в центре Волгограда. Мелконян с ходу нанес сильный удар кулаком по голове Романа Гребенюка. Мужчина тут же упал и потерял сознание. Вокруг него образовалась лужа крови. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.
По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Ранее сообщалось, что женщина свою вину полностью отрицает, а ее брат признает частично.
Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
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