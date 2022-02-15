Фигурантам дела об убийстве отца школьницы в Волгограде прокурор просит от 7 до 13 лет колонии











Гособвинение просит приговорить троих фигурантов уголовного дела об убийстве в Волгограде отца школьницы Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате к длительным срокам. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, сегодня на прениях сторон для Арсена Мелконяна прокурор запросил 13 лет колонии строгого режима, его сестры Анны Мелконян - 7 лет колонии строгого режима, а ее мужу Арману Смбатяну - 10 лет колонии строгого режима.





Арсен Мелконян обвиняется в том, что 23 октября 2020 года он, находясь в помещении банка, в ходе возникшего конфликта умышленно нанес несколько ударов волгоградцу Роману Гребенюку в область головы. В результате пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался.





По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Супруг женщины днем 23 октября приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего брата выступить исполнителем преступного замысла. Последний в отделении банка без объяснения причин нанес мужчине несколько ударов по голове. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице. Женщина свою вину полностью отрицает, а ее брат признает частично.

В прокуратуре Волгоградской области уточнили, что в рамках расследования уголовного дела также установлена причастность Арсена Мелконяна к инциденту с соседкой, которой он ранее угрожал убийством.

Прения сторон продолжатся 22 февраля.

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области



