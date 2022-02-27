Полезно знать

Волгоградский аэропорт запустил круглосуточную горячую линию из-за отмены рейсов

Полезно знать 27.02.2022 10:27
0
27.02.2022 10:27


Международный аэропорт Волгограда перевел работу штатной справочной службы в формат колл-центра и организовал работу горячей линии по номеру +7 (8442) 26-10-87. Администрация воздушной гавани увеличила количество сотрудников, отвечающих на звонки в справочную службу – количество обращений пассажиров увеличилось в несколько раз из-за отмены рейсов и закрытия других аэропортов на юге России.
Напомним, решения об отмене рейсов и возврате пассажирам денег на несостоявшиеся перелеты принимают авиакомпании. Это связано с ограничением на использование воздушного пространства в южных регионах страны, введенным ночью 24 февраля.
По состоянию на утро 27 февраля отменены три рейса из Москвы и один рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград и столько же – в обратном направлении. В связи с введенными европейскими странами ограничениями на полеты российских самолетов изменен маршрут рейса Волгоград – Калининград. Сегодня он задерживается на 5 с половиной часов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Полезно знать
27.02.2022 08:23
Полезно знать 27.02.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
25.02.2022 20:19
Полезно знать 25.02.2022 20:19
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
25.02.2022 17:12
Полезно знать 25.02.2022 17:12
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
25.02.2022 11:42
Полезно знать 25.02.2022 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
24.02.2022 18:28
Полезно знать 24.02.2022 18:28
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
24.02.2022 17:33
Полезно знать 24.02.2022 17:33
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
24.02.2022 17:13
Полезно знать 24.02.2022 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
21.02.2022 20:22
Полезно знать 21.02.2022 20:22
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
21.02.2022 18:45
Полезно знать 21.02.2022 18:45
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
21.02.2022 07:41
Полезно знать 21.02.2022 07:41
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
20.02.2022 19:27
Полезно знать 20.02.2022 19:27
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
19.02.2022 20:08
Полезно знать 19.02.2022 20:08
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
18.02.2022 19:19
Полезно знать 18.02.2022 19:19
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
18.02.2022 17:35
Полезно знать 18.02.2022 17:35
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
16.02.2022 20:49
Полезно знать 16.02.2022 20:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:41
В Волжском мужчина выпрыгнул с балкона горящей квартирыСмотреть фотографии
13:38
Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за сообщения о бомбеСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде отремонтируют 1,5 км разрушенных пешеходных дорожекСмотреть фотографии
13:18
«Власти ждут жертв?»: в Волжском жители старых кварталов требуют демонтировать бомбоубежищаСмотреть фотографии
12:55
В ЦБ России подготовились к работе в любой ситуацииСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде из-за угроз эвакуирован железнодорожный вокзалСмотреть фотографии
12:19
Волгоградцы не смогут спокойно смотреть ТВ до 6 мартаСмотреть фотографии
12:06
Волгоградский «Ротор» провел товарищеский матч в обстановке секретностиСмотреть фотографии
11:25
Смертность от коронавируса подскочила в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Волгоградский аэропорт запустил круглосуточную горячую линию из-за отмены рейсовСмотреть фотографии
10:20
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режимеСмотреть фотографии
10:03
Пьяный водитель на иномарке врезался в столб в частном секторе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:53
Волгоградские онкологи в ЦАОП обследовали более 5 тысяч жителей с начала годаСмотреть фотографии
09:27
Волгоградцев предупредили о возможных перебоях в работе портала госуслугСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде бензин марки АИ-92 подорожал на 16 копеекСмотреть фотографии
08:53
Росстат подсчитал траты волгоградцев на еду и услугиСмотреть фотографии
08:25
Самолет из Калининграда в Волгоград пустили по другому маршрутуСмотреть фотографии
08:23
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде нашли поставщика терминалов в новые троллейбусыСмотреть фотографии
20:27
Коммунальщики отремонтировали теплосеть в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:02
В Волгограде на Центральной набережной вырубят аварийные деревьяСмотреть фотографии
17:32
«Победа» отменила волгоградские авиарейсы: списокСмотреть фотографии
16:52
В арбитражном суде Волгоградской области сняли часть ограничений из-за ковидаСмотреть фотографии
16:22
Жителя Волгограда подозревают в надругательстве над 3-летним ребенкомСмотреть фотографии
15:49
В Волжском 24 ребенка из ЛНР и ДНР сядут за парты в школе №23Смотреть фотографии
15:32
В России с 14 марта возобновляется авиасообщение с Китаем и ИндонезиейСмотреть фотографии
15:19
«Не прививался и не лечился»: 44-летний волгоградец умер от коронавирусаСмотреть фотографии
15:12
«У меня за них душа болит, понимаете?»: волгоградцы отдают дома беженцам из Луганска и ДонбассаСмотреть фотографии
14:57
В Киквидзенском районе Волгоградской области назначен новый прокурорСмотреть фотографии
14:34
Комментарий пресс-службы ВТБ для клиентов за рубежомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 