Полезно знать 27.02.2022 10:27
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27.02.2022 10:27
Международный аэропорт Волгограда перевел работу штатной справочной службы в формат колл-центра и организовал работу горячей линии по номеру +7 (8442) 26-10-87. Администрация воздушной гавани увеличила количество сотрудников, отвечающих на звонки в справочную службу – количество обращений пассажиров увеличилось в несколько раз из-за отмены рейсов и закрытия других аэропортов на юге России.
Напомним, решения об отмене рейсов и возврате пассажирам денег на несостоявшиеся перелеты принимают авиакомпании. Это связано с ограничением на использование воздушного пространства в южных регионах страны, введенным ночью 24 февраля.
По состоянию на утро 27 февраля отменены три рейса из Москвы и один рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград и столько же – в обратном направлении. В связи с введенными европейскими странами ограничениями на полеты российских самолетов изменен маршрут рейса Волгоград – Калининград. Сегодня он задерживается на 5 с половиной часов.
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