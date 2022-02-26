«Победа» отменила волгоградские авиарейсы: список





Авиакомпания «Победа» на своем официальном сайте сообщила об отмене всех рейсов в Волгоград с 26 февраля до 1 марта. Как стало известно ИА «Высота 102», в общей сложности компанией было отменено 27 рейсов через волгоградский аэропорт Гумрак.





Список всех отмененных рейсов:





Так, 26 февраля будут отменены рейсы - DP181 Москва (Внуково)—Волгоград, DP183 Москва (Внуково)—Волгоград, DP233 Москва (Внуково)—Волгоград, DP517 Санкт-Петербург—Волгоград.





27 февраля

В понедельник будут отменены рейсы из Москвы - Москва (Внуково)—Волгоград, DP182 Волгоград—Москва (Внуково), DP183 Москва (Внуково)—Волгоград, DP184 Волгоград—Москва (Внуково), DP233 Москва (Внуково)—Волгоград, DP234 Волгоград—Москва (Внуково).





28 февраля

DP181 Москва (Внуково)—Волгоград, DP183 Москва (Внуково)—Волгоград, DP233 Москва (Внуково)—Волгоград, DP233 Москва (Внуково)—Волгоград. Из Волгограда - DP182 Волгоград—Москва (Внуково), DP184 Волгоград—Москва (Внуково), DP234 Волгоград—Москва (Внуково).





В Санкт-Петербург волгоградцы также не смогут попасть - DP517 Санкт-Петербург—Волгоград, DP518 Волгоград—Санкт-Петербург.





1 марта

В понедельник, 1 марта, волгоградцам отменят рейсы из Москвы и обратно - DP181 Москва (Внуково)—Волгоград, DP182 Волгоград—Москва (Внуково), DP184 Волгоград—Москва (Внуково), DP183 Москва (Внуково)—Волгоград, DP184 Волгоград—Москва (Внуково).





Также несколько из Петербурга - DP517 Санкт-Петербург—Волгоград, DP518 Волгоград—Санкт-Петербург.