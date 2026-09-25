Мишустин: ветераны СВО будут востребованы в органах власти





Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что участники специальной военной операции будут востребованы в органах власти, где смогут действовать в интересах страны. Как передают РИА Новости, об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава кабмина напомнил слова президента Владимира Путина о том, что доверием людей необходимо дорожить.

– Уверен, что все участники избирательного процесса это прекрасно понимают. В их числе немало и ветеранов специальной военной операции, которые мужественно защищали нашу страну на поле боя. Теперь они будут востребованы и в органах власти, действуя в интересах России, – сказал Мишустин.