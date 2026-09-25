



Волгоградский «Ротор‑М» произвёл перезагрузку, и в 26‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) переиграл идущую на третьем месте молодёжку «Балтики» – 2:1. Волгоградцы считались в этом матче аутсайдерами – команда занимала последнее место в таблице с 12 очками после 23 игр, но болельщики надеются, что победа над «Балтикой» станет началом поступательного движения вверх по турнирной таблице.



Поединок начался с уверенных действий хозяев поля. Подопечные Олега Стогова не стали откладывать решение вопроса о победителе в долгий ящик, и сразу осадили ворота гостей. Команда успешно прессинговала, не давая гостям провести атаку. Отобрав мяч, бело-голубые не спешили от него избавиться, а старались разыграть комбинацию.



На 13-й минуте бело-голубые грамотно выполнили отбор в центре поля и Матвей Асланян доставил мяч в финальную треть, где Даниил Града разобрался с голкипером и игроками обороны соперника, после чего отправил мяч в ворота – 1:0.



Спустя четыре минуты уже Даниил выступил ассистентом, он подал угловой и Матвей Асланян ударом головой удвоил преимущество волгоградцев – 2:0.



В компенсированное время полузащитник калининградцев Александр Кузьмин с помощью сальто вбросил из аута мяч, который полетел прямо в ворота волгоградцев. Голкипер «Ротор-М» Олег Лисицын попытался поймать мяч, но выронил его из рук прямо в ворота, поэтому гол был засчитан. (Если бы Олег не трогал мяч, то был бы свободный удар. Даже если мяч побывал в сетке.)



Вбросы с сальто в этом сезоне стали заметной тактической фишкой: костромской «Спартак», например, трижды забил после них – ауты с сальто выполнял иранский защитник Надер Мохаммади. Примечательно, что в матче со «Спартаком» такой аут был использован, когда в ворота главной команды «Ротор» прилетел гол примерно с той же точки, откуда сегодня отличилась «Балтика-М».



Второй тайм прошел под проливным дождем и футболистам было сложно что-то сочинить интересное, поэтому голов забито не было, зато команды отметились удалением игроков. На 62-й минуте не выдержали нервы у Матвея Дауба, которого удалили за агрессивное поведение. Концовку матча волгоградцы провели в хорошем темпе, прижали «Балтику» к воротам, имели несколько отличных моментов. Но ужасные погодные условия свели на нет все старания игроков. А в компенсированное время вторую жёлтую карточку получил Александр Цымбалов, как следствие игрок «Ротор-М» был удалён. Финальный свисток зафиксировал победу волгоградских футболистов со счётом 2:1.





Главный тренер «Ротор‑М» Олег Стогов не скрывал удовлетворения от проведённой игры:

– Хороший матч, хороший первый тайм. Благодарен парням за самоотдачу, за проведённые единоборства. За неплохую игру. Мы идём поступательно от игры к игре. Маленький прогресс сегодня просматривался, скажу так.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Балтика-М» (Калининград) – 2:1 (2:1)

24 сентября, 18:00. Молодёжная футбольная лига, дивизион Б. 26-й тур.

Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей : 56.