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Спорт

Под ливнем и вопреки всему: «Ротор‑М» остановил «Балтику‑М» – 2:1

Спорт 25.09.2026 07:34
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25.09.2026 07:34


Волгоградский «Ротор‑М» произвёл перезагрузку, и в 26‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) переиграл идущую на третьем месте молодёжку «Балтики» – 2:1. Волгоградцы считались в этом матче аутсайдерами – команда занимала последнее место в таблице с 12 очками после 23 игр, но болельщики надеются, что победа над «Балтикой» станет началом поступательного движения вверх по турнирной таблице.

Поединок начался с уверенных действий хозяев поля. Подопечные Олега Стогова не стали откладывать решение вопроса о победителе в долгий ящик, и сразу осадили ворота гостей. Команда успешно прессинговала, не давая гостям провести атаку. Отобрав мяч, бело-голубые не спешили от него избавиться, а старались разыграть комбинацию.

На 13-й минуте бело-голубые грамотно выполнили отбор в центре поля и Матвей Асланян доставил мяч в финальную треть, где Даниил Града разобрался с голкипером и игроками обороны соперника, после чего отправил мяч в ворота – 1:0.

Спустя четыре минуты уже Даниил выступил ассистентом, он подал угловой и Матвей Асланян ударом головой удвоил преимущество волгоградцев – 2:0.

В компенсированное время полузащитник калининградцев Александр Кузьмин с помощью сальто вбросил из аута мяч, который полетел прямо в ворота волгоградцев. Голкипер «Ротор-М» Олег Лисицын попытался поймать мяч, но выронил его из рук прямо в ворота, поэтому гол был засчитан. (Если бы Олег не трогал мяч, то был бы свободный удар. Даже если мяч побывал в сетке.)

Вбросы с сальто в этом сезоне стали заметной тактической фишкой: костромской «Спартак», например, трижды забил после них – ауты с сальто выполнял иранский защитник Надер Мохаммади. Примечательно, что в матче со «Спартаком» такой аут был использован, когда в ворота главной команды «Ротор» прилетел гол примерно с той же точки, откуда сегодня отличилась «Балтика-М».

Второй тайм прошел под проливным дождем и футболистам было сложно что-то сочинить интересное, поэтому голов забито не было, зато команды отметились удалением игроков. На 62-й минуте не выдержали нервы у Матвея Дауба, которого удалили за агрессивное поведение. Концовку матча волгоградцы провели в хорошем темпе, прижали «Балтику» к воротам, имели несколько отличных моментов. Но ужасные погодные условия свели на нет все старания игроков. А в компенсированное время вторую жёлтую карточку получил Александр Цымбалов, как следствие игрок «Ротор-М» был удалён. Финальный свисток зафиксировал победу волгоградских футболистов со счётом 2:1.



Главный тренер «Ротор‑М» Олег Стогов не скрывал удовлетворения от проведённой игры:
 – Хороший матч, хороший первый тайм. Благодарен парням за самоотдачу, за проведённые единоборства. За неплохую игру. Мы идём поступательно от игры к игре. Маленький прогресс сегодня просматривался, скажу так.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Балтика-М» (Калининград) – 2:1 (2:1)
24 сентября, 18:00. Молодёжная футбольная лига, дивизион Б. 26-й тур. 
Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 56.
Судьи: Алексей Овчинников, Максим Коломойцев, Артем Терехов (все – Волгоград).
«Ротор-М»: Лисицын, Петрунькин, Асланян (Кюрджиев, 46), Кашлев (Ермаков, 81), Тарчоков (Кувакин, 69), Литенко (Журавский, 69), Цымбалов, Клименко (Закиров, 89), Суров, Града, Адельшин (Ералиев, 82).
«Балтика-М»: Мак, Банный, Касьяненко (Синяков, 65), Калинин, Турава, Дауб, Зикрач (Дидковский, 78), Колосов (Буриев, 89), Кузьмин, Богдан (Туниев, 46), Кузьмин.
Голы: Града, 13 (1:0). Асланян, 17 (2:0). Лисицын, 45+4, автогол (2:1).
Предупреждены: Кюрджиев, 78 (неспортивное поведение), Цымбалов, 88 (неспортивное поведение), Цымбалов, 90+2 (неспортивное поведение), Суров, 90+3 (неспортивное поведение) – Турава, 28 (грубая игра), Касьяненко, 36 (грубая игра), Кузьмин, 72 (грубая игра), Туниев, 75 (грубая игра).
Удалены: Цымбалов, 90+2 (вторая ЖК) – Дауб, 62 (агрессивное поведение).

В турнирной таблице «Ротор‑М» остаётся в нижней части, но прогресс налицо: команда Олега Стогова практикует грамотный футбол с контролем мяча. Следующий матч волгоградская молодёжка проведет 2 октября на стадионе «Спартак» в Гатчине против СШ «Ленинградец». Начало встречи – в 16:00.

Александр Веселовский

Фото: VK Видео

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