Первое осеннее новолуние увидят волгоградцы





Первое осеннее полнолуние 2026 года случится 26 сентября. Оно будет называться Урожайной луной из-за своей близости к осеннему равноденствию.



Учёные сообщают, что полная фаза Луны наступит в 19:50 по московскому времени. Традиционно Урожайной луной называют полнолуние, которое происходит ближе всего к осеннему равноденствию.



В 2026 году это астрономическое событие произошло 23 сентября в 03:05 по московскому времени, что означает интервал между равноденствием и полнолунием чуть более трех суток.



Название этого полнолуния связано с временем сбора урожая. В этот период Луна несколько вечеров подряд поднимается вскоре после захода Солнца и остается видимой на небе большую часть ночи, что позволяло людям в прошлом дольше трудиться в полях благодаря дополнительному свету. Еще одной особенностью Урожайной луны является то, что несколько дней подряд она будет восходить над горизонтом примерно в один и тот же промежуток времени.