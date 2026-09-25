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Общество

Экс-замглавы Новоаннинского Георгий Неповинных скончался от болезни

Общество 25.09.2026 08:20
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25.09.2026 08:20


Накануне, 24 сентября, на 80-м году жизни скончался Георгий Александрович Неповинных, бывший заместитель главы городского поселения. Как сообщили в администрации муниципалитета, причиной стала продолжительная болезнь.  

Георгий Александрович  прошел путь от мастера строительного участка до руководителя муниципального уровня. С 2006 по 2014 годы Георгий Александрович занимал должность заместителя главы городского поселения г.Новоаннинский. После этого до 2019 года трудился техническим директором ООО «Водстройсервис» - организации, обеспечивающей жителей города Новоаннинский теплом и водой. 

За многолетний добросовестный труд Георгий Александрович был удостоен множеством почетных грамот. 

Георгий Александрович был любящим и заботливым семьянином. Вместе с супругой  Антониной Михайловной он вырастил и воспитал двух дочерей, став для них примером честного служения делу и верности родной земле.


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