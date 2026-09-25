Условия семейной ипотеки изменятся для волгоградцев с 1 октября





С 1 октября 2026 года программа «Семейная ипотека» претерпит изменения. Правительство ввело дифференцированные процентные ставки и максимальные суммы кредита, учитывая количество детей и регион проживания семьи. Об этом проинформировали в Министерстве финансов 24 сентября.



Для регионов, не включающих Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, действуют следующие условия:

для семей с пятью и более детьми процентная ставка составит 2%, а максимальная сумма кредита – 10 млн рублей;

для семей с четырьмя детьми – ставка 4%, лимит 10 млн рублей;

для семей с двумя детьми – ставка 8%, лимит 8 млн рублей;

для семей с одним ребёнком – ставка 10%, лимит 6 млн рублей.

для семей с пятью и более детьми ставка будет 4%, максимальная сумма кредита – 18 млн рублей;

для семей с четырьмя детьми – ставка 6%, лимит 18 млн рублей;

для семей с тремя детьми – ставка 8%, лимит 18 млн рублей;

для семей с двумя детьми – ставка 10%, лимит 15 млн рублей;

для семей с одним ребёнком – ставка 12%, лимит 12 млн рублей.

В городах федерального значения и прилегающих областях параметры более высокие:Ставка льготного кредита на строительство частного дома, завершение строительства или приобретение земельного участка с последующим возведением жилья остаётся неизменной – 6%, независимо от числа детей и региона. Также установлен максимальный срок субсидирования – 15 лет. Новые правила начнут действовать для договоров, заключённых с 1 октября 2026 года.