Самолет из Калининграда в Волгоград пустили по другому маршруту





Самолеты из Калининграда в Волгоград теперь курсируют по измененному маршруту. Как сообщает ИА «Высота 102», с этим связана задержка авиарейса в аэропорту почти на четыре часа. Ранее власти Калининграда заявили об изменении авиамаршрутов, связанных с запретом ряда европейских стран на использование воздушного пространства. Теперь самолеты из этого региона будут летать в «большую» Россию по воздушному коридору над нейтральными водами Балтики. В связи с этим время полета увеличится.

Сегодня в волгоградском аэропорту отменены восемь рейсов на прилет и вылет из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщает ИА «Высота 102», тем не менее ожидается шесть самолетов из столицы и один – из Санкт-Петербурга. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что авиакомпания «Победа» отменила все авиарейсы до 1 марта.