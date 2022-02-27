Самолет из Калининграда в Волгоград пустили по другому маршруту

Общество 27.02.2022 08:25
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27.02.2022 08:25
Самолеты из Калининграда в Волгоград теперь курсируют по измененному маршруту. Как сообщает ИА «Высота 102», с этим связана задержка авиарейса в аэропорту почти на четыре часа. Ранее власти Калининграда заявили об изменении авиамаршрутов, связанных с запретом ряда европейских стран на использование воздушного пространства. Теперь самолеты из этого региона будут летать в «большую» Россию по воздушному коридору над нейтральными водами Балтики. В связи с этим время полета увеличится.Сегодня в волгоградском аэропорту отменены восемь рейсов на прилет и вылет из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщает ИА «Высота 102», тем не менее ожидается шесть самолетов из столицы и один – из Санкт-Петербурга. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что авиакомпания «Победа» отменила все авиарейсы до 1 марта.
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