







Второй день в Волгограде в социальных сетях и в лентах СМИ одной из самых обсуждаемых новостей остается закрытие кафе «Чебурек» на улице Рокоссовского. Особенно живо к дискуссии подключились те, кто впервые побывал в этом заведении 10, а то 20 лет назад, и посещал его регулярно. Обострилась ностальгия волгоградцев по чебурекам после того, как стало известно о том, что заведение выкупил волгоградский ресторатор. Но, заметим, есть и те, кто призывает вспомнить, наконец, о здравом смысле.

Волгоградка Ольга Жинжикова предлагает оставить эмоции в стороне и смотреть на ситуацию как на коммерческую историю, в которой, вероятнее всего, нет проигравших.





– Не отжали, не отобрали, не заставили. То есть предложили деньги – и получили согласие. А хозяева чебуречной получили деньги. И, судя по всему, в накладе не остались, – говорит Ольга. – Очень жаль культовое место и прекрасные чебуреки. Но превращать коммерческую сделку по взаимному согласию в акт вандализма – это уже перебор. Кстати, хоть что-то породистое может появиться за пределами Аллеи Героев. На Второй продольной вообще нет дорогих приличных ресторанов, как будто это кущеря в Кировском, а не центр города.









Не понимает ностальгии и душераздирающих постов в соцсетях и публикаций в СМИ и предприниматель Оксана Бабижаева.





– Я не являюсь потребителем чебуреков ни в этом кафе, ни в «Реке», ни где бы то ни было. Поэтому обсуждать «легендарность» этого кафе и любовь сограждан не могу, – прокомментировала информагентству Оксана Бабижаева. – Информацию расцениваю только с двух позиций. Кафе выставили на продажу, либо предложили сделку, на которую согласились хозяева. Это бизнес. Рассуждать о нужности или не нужности заведения могут те, кто им владеет, все остальное – лирика.





К слову сказать, учредитель и директор кафе «Чебурек» является достаточно успешным предпринимателем и наверняка знает толк в выгодных коммерческих предложениях. Кроме чебуречной Марина Волкова владеет компанией, основной вид деятельности которой – розничная торговля компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением.