Волгоградцы прощаются с легендарным чебуреками со «вкусом СССР»





Информация о закрытии кафе, которое десятки лет располагалось по адресу ул. Рокоссовского, 48Б, молниеносно облетела социальные сети. Многие жители Волгограда откровенно сожалеют о том, что в будущем не отведают ароматных блюд, которые здесь готовили по традиционным рецептам с 1985 года.

«Впервые чебуреки в этом кафе мы попробовали еще будучи студентами, - пишет читатель ИА «Высота 10» Александр Прохоров. - Могу сказать однозначно, что лучше, чем здесь, в Волгограде чебуреки нигде не готовили. У них даже на сайте написано: «Мы знаем толк в чебуреках» . И ведь это действительно так. Это были чебуреки со вкусом СССР. Я уж не говорю об особой атмосфере, которая всегда царила в этой чебуречной. Да, здесь не было современного лоска и антуража, но всегда было уютно, как дома. Очень жаль».

Ежедневно в кафе «Чебурек» жителей Волгограда и гостей города кормили с 09:00 до 20:00. Сегодня же и в 18:00 дозвониться по указанному на сайте номеру телефона не удалось. Трубку к кафе не сняли.





Фото: Яндекс.Карты

В Центральном районе Волгограда 15 февраля последний день работало легендарное кафе «Чебурек». Не выдержав конкуренции, владельцы чебуречной приняли решение о закрытии заведения.