Расследования

«Ни одной зацепки»: в Волгоградской области 11 дней продолжаются поиски пропавшей школьницы

Расследования 23.01.2022 19:45
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23.01.2022 19:45


Одиннадцать дней масштабной поисковой операции по розыску бесследно исчезнувшей 15-летней Айлиты Ли из села Чухонастовка не дали результатов: полицейские, следователи и волонтеры не нашли следов школьницы. В поисках в Камышинском районе задействованы более 600 человек: полицейские, военные, следователи, сотрудники МЧС, волонтеры из Волгоградской, Саратовской, Московской, Тамбовской и других областей. Поиски осложняются плохим сигналом сотовой связи и неблагоприятной погодой – местность обследуется в том числе с помощью лавинных зондов. 
По последним данным поискового отряда «Лиза Алерт», 74 пеших поисковых групп выполнили 80 задач, пройдя свыше 1900 километров. В операции используются снегоходы, снегоболотоходы и БПЛА, в том числе ведомственные. Квадрокоптеры поисковиков пролетели более 40 километров, в штабе, развернутом в школе Чухонастовки, координаторы отсмотрели несколько тысяч снимков, сделанных беспилотниками. В четверг, 20 января, следователи совершили облет территории в Камышинском районе на «кукурузнике», чтобы обследовать новую местность, разбить ее на квадраты и наметить новые точки поиска. Были также замечены следы скопления диких животных, предположительно, лис – поисковики отрабатывают эту территорию. К поискам на этой неделе также подключили водолазов, которые обследовали близлежащие водоемы. Полиция отработала все домовладения, в том числе заброшенные, меловые горы, гроты и пещеры.
В штаб в Чухонастовке выезжали врио начальника Главка МВД по Волгоградской области генерал-майор полиции Сергей Богачук и и.о. руководителя регионального управления СКР Дмитрий Костин. В четверг, 20 января, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве, возбужденное после пропажи Айлиты Ли, в главное следственное управление СК России «для более эффективного расследования». Бастрыкин поручил активизировать работу ранее направленных в область криминалистов центрального аппарата (криминалистического центра СК России). Главе Следственного комитета ежедневно докладывают о результатах поисковых и следственных действий, однако в ведомстве не дают официальных комментариев о ходе расследования.
В самом селе продолжают множиться слухи и домыслы о различных версиях пропажи Айлиты Ли. Некоторые селяне заподозрили в причастности к исчезновению девочки водителя хлебовозки, который 13 января одним из последних видел ее. Мужчина был вынужден выступить в соцсетях с заявлением и подробным рассказом о деталях той пятницы, когда пропала школьница. На трагедии, постигшей семью Айлиты Ли, пытаются заработать славу и всякого рода гадалки и ясновидящие. В сети уже появилось несколько видеороликов, на которых «специалисты» по эзотерике раскладывают карты таро и пытаются сквозь сотни километров «разглядеть» судьбу Айлиты. Большинство предсказывают, что она еще жива, и ее можно спасти.
Сегодня поисковая операция в связи с наступлением темноты приостановлена до рассвета 24 января. Напомним, 15-летняя Айлита Ли бесследно исчезла утром 13 января: девочка пошла в школу в селе Чухонастовка Камышинского района, но на занятия так и не пришла. С заявлением в полицию обратилась ее бабушка, после чего сразу были организованы поиски подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт».

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