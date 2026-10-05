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Общество

Хутор под Волгоградом вошел в ТОП-10 самых популярных мест для отдыха

Общество 05.10.2026 08:55
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05.10.2026 08:55


Эксперты проанализировали, какие базы отдыха по показателю бронирования являются самыми популярными для россиян, решивших отдохнуть на природе осенью. Это время года предпочитают использовать для путешествий те, кто любит осенние пейзажи, походы, пикники и рыбалку. Интересно, что в топ самых популярных мест для отдыха вошел и хутор Вертячий  Городищенского района. При этом стоимость отдыха в этой локации не такая уж и маленькая – 8800 рублей за две ночи. 

По оценкам  сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  на первом месте оказался курорт Архыз  с 17%  бронирований на базах,  на втором месте - Анапа, а на третьем - Приозерск в Ленинградской области (6% и 4% бронирований соответственно).

1. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 9517 р. / 3 ночи

2. Анапа, Краснодарский край ― 7204 р. /5 ночей

3. Приозерск, Ленинградская область ― 5880 р. / 2 ночи

4. Новинка, Карелия ― 5500 р. / 2 ночи

5. Вертячий, Волгоградская область ― 8880 р. / 2 ночи

6. Кирконкюля, Карелия ― 13357 р. / 4 ночи

7. Мезмай, Краснодарский край ― 7920 р. / 2 ночи

8. Каменномостский, Адыгея ― 11000 р. / 4 ночи

9. Хамышки, Адыгея ― 6000 р. / 3 ночи

10. Мережнаволок, Карелия ― 3500 р. / 5 ночей


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