Хутор под Волгоградом вошел в ТОП-10 самых популярных мест для отдыха

Эксперты проанализировали, какие базы отдыха по показателю бронирования являются самыми популярными для россиян, решивших отдохнуть на природе осенью. Это время года предпочитают использовать для путешествий те, кто любит осенние пейзажи, походы, пикники и рыбалку. Интересно, что в топ самых популярных мест для отдыха вошел и хутор Вертячий Городищенского района. При этом стоимость отдыха в этой локации не такая уж и маленькая – 8800 рублей за две ночи.