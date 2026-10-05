В Волгограде бензин вновь становится дефицитным товаром





Ситуация с бензином в очередной раз становится напряжённой. В дневное и вечернее время требуется немало усилий, чтобы найти в Волгограде АЗС, где есть топливо. Если АИ-92 в наличии хоть где-то, то более популярный АИ-95 встретить на табло АЗС уже сложнее. В утренние часы шансов заправиться больше, но и возросшие очереди заставляют проводить томительное время в ожидании. Утро понедельника - не исключение.



Судя по народным онлайн-картам, с топливом действительно не всё так просто. АЗС "Лукойл" на ул. Пархоменко, 57а без топлива, аналогичная заправка на ул. Рокоссовского, 80а работает, но отпускает только дизель. А на пр. Ленина, 63 есть как дизель, так и АИ-92. На других заправках ситуация почти такая же.



Автовладельцы в чатах сообщают, что АИ-92 и АИ-95 есть на АЗС "Лукойл" рядом с остановкой ЖБИ, "Роснефть" напротив супермаркета "Метро" предлагает лишь АИ-92.







