Волгоградская область на «Кубке Дона»: россыпь медалей в Ростове





В Ростове-на-Дону прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Кубок Дона» – один из самых масштабных стартов сезона. В турнире приняли участие более 900 спортсменов из 28 регионов России, а борьба за медали шла сразу в нескольких дисциплинах: К1, фулл‑контакт и лайт‑контакт.



Команда Волгоградской области выступила максимально убедительно: в копилке региона – 18 наград разного достоинства. Особенно мощно проявили себя волгоградские спортсмены в дисциплине К1: сразу пять золотых медалей завоевали София Насирова (юниорки 17–18 лет, 52 кг), Игорь Шульга (юноши 15–16 лет, свыше 81 кг), Даниэль Валиев (юниоры 17–18 лет, 54 кг), Абдубасир Шарипов (юноши 15–16 лет, 51 кг) и Егор Давидовец (юноши 15–16 лет, 75 кг).



Сильной получилась и «юниорская линия»: помимо золота, волгоградцы взяли несколько наград в смежных возрастных категориях. Отдельно стоит отметить выступление самых юных спортсменов: Арабо Арутюнян (юноши 10–12 лет, лайт‑контакт, 32 кг) уверенно забрал золото, а Юрий Гегамян в той же возрастной группе стал серебряным призёром. Арсений Твердохлебов взял серебро (юноши 13–14 лет, фулл‑контакт, 57 кг).

Стабильность показали, и спортсмены в дисциплинах фулл‑контакт и лайт‑контакт: бронзовые медали на счету Максима Такарского, Романа Цубенко, Данила Тарахтеева, Дамира Карабенко, Платона Темникова, Ивана Коноваленко и Карины Арутюнян. Достойно выступили и девушки: Дарья Соломенцева (женщины, К1, 56 кг) и Елизавета Саломатина (юниорки 17–18 лет, К1, 60 кг) поднялись на вторую ступень пьедестала. Роман Никитин (юниоры 17–18 лет, К1, 57 кг) замкнул тройку призёров в своей категории.



Такой широкий возрастной охват – от 10 до 18 лет – и разнообразие дисциплин подчёркивают системность подготовки в регионе. Результат волгоградской команды – не случайность, а итог системной работы тренерского штаба: Сергея Тараканова, Санасара Ахвердяна и Олега Костюка. Важную роль в обеспечении честной и корректной борьбы сыграл, и спортивный судья Талыпкали Басиров.

Для многих юных кикбоксеров «Кубок Дона» стал не просто турниром, а серьёзной проверкой на всероссийском уровне. Россыпь медалей – лучший показатель того, что волгоградская школа единоборств уверенно держит марку.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская областная федерация кикбоксинга