Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ ударили по энергообъектам и портам Украины
Вооружённые силы России продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ....
Федеральные новости
 Средняя зарплата в АПК вырастет до 94 853 рублей к 2029 году
Среднемесячная начисленная заработная плата работников АПК (без субъектов малого предпринимательства) в России достигнет 94 853 рублей к 2029 году. Об этом говорится в паспорте госпрограммы развития сельского хозяйства.  В...
Происшествия

УФСБ: под Волгоградом наркодилер перевозил в бензобаке 7 кг мефедрона

Происшествия 05.10.2026 09:46
0
05.10.2026 09:46


40-летнего жителя Ярославля с крупной партией наркотиков задержали под Волгоградом. Как сообщили в УФСБ по Волгоградской области, в августе 2026 года его автомобиль был остановлен на посту ДПС «Городищенский». При досмотре был обнаружен тайник, оборудованный в полости бензобака автомобиля,  где были спрятаны 9 пластиковых бутылок  с мефедроном общей массой более 7 кг, которые водитель перевозил  в Дагестан, чтобы затем бесконтактным способом сбывать их через закладки.  

Также было установлено, что мужчина легализовал криптовалюту, полученную в качестве вознаграждения от своего координатора, и зачислил 40 тысяч на свой счет.  


Мужчина подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, а также легализации денег, добытых преступным путем. В отношении него возбуждены 4 уголовных дела. Подозреваемый задержан и помещен под стражу. 

Операцию по изобличению наркодилера сотрудники УФСБ проводили совместно с коллегами из ГУ МВД.

Фото УФСБ по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.10.2026 09:46
Происшествия 05.10.2026 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2026 18:22
Происшествия 04.10.2026 18:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2026 17:40
Происшествия 04.10.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2026 10:30
Происшествия 04.10.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2026 09:09
Происшествия 04.10.2026 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2026 19:19
Происшествия 02.10.2026 19:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2026 15:02
Происшествия 02.10.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2026 13:47
Происшествия 02.10.2026 13:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2026 11:25
Происшествия 02.10.2026 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2026 06:39
Происшествия 02.10.2026 06:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2026 20:15
Происшествия 01.10.2026 20:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2026 17:13
Происшествия 01.10.2026 17:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2026 11:23
Происшествия 01.10.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2026 10:37
Происшествия 01.10.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2026 17:21
Происшествия 30.09.2026 17:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:36
Под Волгоградом пресекли нереальные превращения молока в супержирную сметануСмотреть фотографии
10:30
«Формируют личность и потенциал»: Андрей Бочаров поздравил педагогов с Днём учителяСмотреть фотографии
10:03
Каждый третий волгоградец готов сорваться с места ради карьерыСмотреть фотографии
10:01
Минобороны: ВС РФ ударили по энергообъектам и портам УкраиныСмотреть фотографии
09:53
Андрей Бочаров поздравил ветерана Евгения Рогова с 102-летиемСмотреть фотографии
09:48
Магнитная буря испытывает на прочность метеозависимых волгоградцевСмотреть фотографии
09:46
УФСБ: под Волгоградом наркодилер перевозил в бензобаке 7 кг мефедронаСмотреть фотографии
09:42
В Ростовской области при атаке БПЛА ранен водитель бензовозаСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде с коммерсантов потребовали 166 млн рублей за свалку отходов у ТулакаСмотреть фотографии
09:23
Холода отступают: до +23 потеплеет в Волгоградской области 7 октябряСмотреть фотографии
08:55
Хутор под Волгоградом вошел в ТОП-10 самых популярных мест для отдыхаСмотреть фотографии
08:50
199 вражеских БПЛА пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:28
ФК «Киквидзе» прошёл групповой этап Всероссийских сельских игр без поражений: пять побед и 27 забитых мячейСмотреть фотографии
08:10
Волгоградская область на «Кубке Дона»: россыпь медалей в РостовеСмотреть фотографии
07:41
Под Волгоградом похоронят педагога Елену КоваленкоСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде бензин вновь становится дефицитным товаромСмотреть фотографии
07:03
Беспилотную опасность отменили в Волгоградской области 5 октябряСмотреть фотографии
06:20
Волгоградцам повысят страховые пенсии в 2027 годуСмотреть фотографии
05:45
Ранним утром 5 октября была объявлена беспилотная опасность в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Ахрамеева – снова на пьедестале: два серебра в ЦахкадзореСмотреть фотографии
21:21
Пять бобров застрелят в Волгоградской области из-за угрозыСмотреть фотографии
20:23
Бойца СВО Евгения Шаповалова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
ТВ-сигнал временно отключат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:49
Юниорки «Динамо‑Синара» устроили разгром в матче Суперлиги – 38:22Смотреть фотографии
18:22
«Думаем, что это поджог»: в Волгограде многодетная семья потеряла все имущество в пожареСмотреть фотографии
17:40
ФАБ-50 обнаружили в СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:50
Волгоградцы массово скачивают приложение «112 ВО»Смотреть фотографии
15:33
В Волгограде этническую группу из Азербайджана обвиняют в легализации 127 иностранцевСмотреть фотографии
14:29
В Камышине проводят в последний путь бойца СВО Андрея НуссаСмотреть фотографии
13:11
Волгоградские волонтеры спасают «осиротевшего» циркового медведяСмотреть фотографии
 