УФСБ: под Волгоградом наркодилер перевозил в бензобаке 7 кг мефедрона

40-летнего жителя Ярославля с крупной партией наркотиков задержали под Волгоградом. Как сообщили в УФСБ по Волгоградской области, в августе 2026 года его автомобиль был остановлен на посту ДПС «Городищенский». При досмотре был обнаружен тайник, оборудованный в полости бензобака автомобиля, где были спрятаны 9 пластиковых бутылок с мефедроном общей массой более 7 кг, которые водитель перевозил в Дагестан, чтобы затем бесконтактным способом сбывать их через закладки.
Также было установлено, что мужчина легализовал криптовалюту, полученную в качестве вознаграждения от своего координатора, и зачислил 40 тысяч на свой счет.
Мужчина подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, а также легализации денег, добытых преступным путем. В отношении него возбуждены 4 уголовных дела. Подозреваемый задержан и помещен под стражу.
Операцию по изобличению наркодилера сотрудники УФСБ проводили совместно с коллегами из ГУ МВД.
Фото УФСБ по Волгоградской области