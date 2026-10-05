Каждый третий волгоградец готов сорваться с места ради карьеры





Почти каждый третий волгоградец готов покинуть родной город ради карьеры. Больше половины (52%) согласятся на переезд, если им предложат очень хорошие условия. Всего 1% опрошенных готов к переменам только в случае кардинальных изменений в карьере.

При этом почти каждый пятый (16%) приложит все усилия, чтобы отказаться от подобной авантюры, а еще 4% и вовсе даже могут уволиться с работы после таких предложений от начальства. К таким выводам пришли аналитики hh.ru и Группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI) по результатам опроса работающих волгоградцев.

Главным фактором, который мог бы стать причиной решения о переезде, оказалось повышение зарплаты. Его выбрало подавляющее большинство (88%) респондентов. В топ-5 также вошли более комфортная городская среда (58%), возможность принять участие в проекте, интересном с профессиональной точки зрения (57%), более дешевое жилье (52%) и приятный климат (38%).

Сильнее всего стремятся к переезду зумеры – свыше четверти респондентов в возрасте от 18 до 24 лет готовы принять предложение переехать без лишних раздумий (28%). Среди миллениалов этот вариант ответа выбрал каждый пятый (20%), а среди респондентов старше 45 лет – 22%.



