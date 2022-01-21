Расследования

Пропавшую в Волгоградской области школьницу безуспешно ищут девятый день

Расследования 21.01.2022 17:58
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21.01.2022 17:58


Подходит к концу 9-й день поисков пропавшей 13 января 15-летней Айлиты Ли – более 300 человек прочесывают территорию Волгоградской области, однако следов девочки так и не нашли. Сегодня волонтеры, полицейские, следователи, сотрудники МЧС, военные, жители Камышинского района отрабатывали местность по квадратам, на которые ее разбили в ходе вчерашнего облета на самолете Ан-2. С воздуха специалисты накануне наметили новые отправные точки для продолжения поисковой операции, а также зафиксировали следы скопления диких животных, что может быть тревожным сигналом.
Для поисков в Волгоградскую область также приехали опытные поисковики Саратовской, Ленинградской, Московской, Тамбовской областей и Кабардино-Балкарской Республики. Айлиту Ли ищут на земле, под водой и с воздуха с помощью квадрокоптеров. Поиски осложняются плохим сигналом сотовой связи, отсутствием новых свидетельств и неблагоприятной погодой – волонтеры обследуют местность в том числе с помощью лавинных зондов. Обстановка на местности ухудшится в грядущие выходные: начавшийся сегодня снегопад продолжится до ночи воскресенья, 23 января. Из-за этого в поисковые отряды набирают опытных, подготовленных, физически выносливых добровольцев. Волонтеры крайне нуждаются в лыжниках, готовых приступить к поиску.
Всех желающих помочь «Лиза Алерт» просит передавать в штаб в селе Чухонастовка предметы первой необходимости, инвентарь и еду. В частности, требуются мощные фонари, туристические навигаторы, компасы, аккумуляторы, лавинные зонды, скотч, батарейки АА, белая бумага, тушенка и вяленое мясо.
Напомним, 15-летняя Айлита Ли бесследно исчезла утром 13 января: девочка пошла в школу в селе Чухонастовка Камышинского района, но на занятия так и не пришла. С заявлением в полицию обратилась ее бабушка, после чего сразу были организованы поиски подростка. Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное после пропажи девочки, в главное следственное управление СК России «для более эффективного расследования».
Председатель следственного комитета РФ также поручил активизировать работу ранее направленных в область криминалистов центрального аппарата (криминалистического центра СК России). О ходе поисковых и следственных действий Александру Бастрыкину будет докладываться ежедневно.
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт», ВКонтакте.

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