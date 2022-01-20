









Количество волонтеров, участвующих в поисках пропавшей школьницы, увеличивается. Как сообщили ИА «Высота 102» в штабе движения «Лиза Алерт», на месте уже работают 26 поисковиков из Волгоградской, Саратовской, Ленинградской и Московской областей. Планируется также выезд подготовленных добровольцев из Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. К поиску уже присоединилась водолазная группа «ДобротворецЪ».





В настоящее время в поиске 15-летней Айлиты Ли участвуют 120 сотрудников полиции, также – следственного комитета, МЧС и 150 военных. Девочку ищут и на земле, и под водой, а также с помощью квадрокоптеров. Уже обследованы меловые горы, поисковики прошли сотни километров, правоохранители обследовали все здания и помещения в округе.





Напомним, Айлиту Ли, которая 13 января вышла из дома, но так и не дошла до школы в селе Чухонаставка, не могут найти уже почти неделю. Возбуждено уголовное дело по статье – убийство. Выдвигаются различные версии исчезновения школьницы, однако в СУ СК по Волгоградской области их не озвучивают, объясняя это тем, что речь идет о несовершеннолетней. При этом в ведомстве призвали СМИ не фантазировать на эту тему.

Видео https://vk.com/la_volgograd