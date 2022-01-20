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Александр Бастрыкин забрал у волгоградских следователей дело о пропаже школьницы

Главное 20.01.2022 15:47
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20.01.2022 15:47


Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное после пропажи 15-летней школьницы в Волгоградской области, в главное следственное управление СК России «для более эффективного расследования». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК РФ. Кроме того, председатель следственного комитета РФ поручил активизировать работу ранее направленных в область криминалистов центрального аппарата (криминалистического центра СК России). О ходе поисковых и следственных действий Александру Бастрыкину будет докладываться ежедневно. Между тем, только сегодня и.о. руководителя СУ СК по Волгоградской области Дмитрий Костин побывал в селе, где жила пропавшая школьница и дал указания по ходу расследования дела. 
Напомним, 15-летняя Айлита Ли пропала 13 января, когда отправилась в школу в селе Чухонаставка. Однако до образовательного учреждения она так и не дошла. Девочку ищут уже почти неделю сотни волонтеров, полицейских, спасателей, казаков, военных и водолазов. Поиски ведутся как в водоемах, так и на суше, а также с помощью квадрокоптеров. Но до сих пор девочку найти не удалось. После ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье – убийство, но родные школьницы и все, кто переживают за ее судьбу, надеются увидеть ее живой и невредимой. 

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