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Спорт

ФК «Киквидзе» прошёл групповой этап Всероссийских сельских игр без поражений: пять побед и 27 забитых мячей

Спорт 05.10.2026 08:28
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05.10.2026 08:28


Волгоградская область ярко заявила о себе на мини‑футбольном турнире XV Всероссийских летних сельских спортивных игр. Путь команды ФК «Киквидзе» к решающим матчам сложился из двух этапов, и на каждом из них посланники Киквидзе подтверждали свой статус одного из фаворитов турнира.

Старт получился по-настоящему ярким. В первый игровой день киквидзенцы провели два матча и в обоих добились уверенных побед. Сначала они разгромили сборную Татарстана со счётом 8:3, а затем переиграли команду из Иваново – 6:1. Уже по этим двум встречам стало ясно: у «Киквидзе» мощная линия атаки и отличная реализация моментов – соперники просто не успевали перестраиваться под темп волгоградцев.

После успешного старта команда продолжила набирать обороты. В рамках своей подгруппы волгоградцы одержали ещё три победы: над Чувашией (2:0) – здесь особенно проявилась надёжность обороны, над Краснодаром (3:2) – напряжённый матч, где исход решила минимальная разница в один мяч, и над Костромой (8:6) – настоящая голевая феерия, в которой обе команды играли открыто, но именно «Киквидзе» удержал преимущество до финального свистка.

Итого – пять матчей, пять побед, и суммарная разница мячей 27:12. Такой результат позволил волгоградцам стать победителями своей подгруппы и войти в группу D, где собрались сильнейшие команды турнира.

Сейчас команда стоит на пороге решающих игр: впереди – завершающие матчи финальной стадии, по итогам которых определится победитель. Именно здесь каждая ошибка может стоить места на пьедестале, а каждая победа – приближать к заветной цели.

Сегодня команда вступает в игры финальной группы. Расписание матчей: 

10:50 – Волгоград – Удмуртия; 
12:50 – Волгоград – Башкортостан;
14:30 – Волгоград – Самара.

Для «Киквидзе» это новый уровень ответственности: соперники – сильные региональные сборные, каждая из которых приехала за медалями. Однако опыт группового этапа показывает, что волгоградская команда умеет адаптироваться к разным сценариям игры и сохранять концентрацию даже в самых напряжённых эпизодах.

Турнир проходит в деревне Большой Суходол (Городецкий район), и для сельского клуба участие на всероссийском уровне – уже значимое достижение. А серия из пяти побед подряд – это ещё и сигнал о том, что в Волгоградской области сохраняется сильная традиция сельского футбола, где игроки компенсируют нехватку инфраструктуры характером, сыгранностью и желанием бороться до конца.

Александр Веселовский
Фото: ФК «Киквидзе»

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