



Волгоградская область ярко заявила о себе на мини‑футбольном турнире XV Всероссийских летних сельских спортивных игр. Путь команды ФК «Киквидзе» к решающим матчам сложился из двух этапов, и на каждом из них посланники Киквидзе подтверждали свой статус одного из фаворитов турнира.



Старт получился по-настоящему ярким. В первый игровой день киквидзенцы провели два матча и в обоих добились уверенных побед. Сначала они разгромили сборную Татарстана со счётом 8:3, а затем переиграли команду из Иваново – 6:1. Уже по этим двум встречам стало ясно: у «Киквидзе» мощная линия атаки и отличная реализация моментов – соперники просто не успевали перестраиваться под темп волгоградцев.



После успешного старта команда продолжила набирать обороты. В рамках своей подгруппы волгоградцы одержали ещё три победы: над Чувашией (2:0) – здесь особенно проявилась надёжность обороны, над Краснодаром (3:2) – напряжённый матч, где исход решила минимальная разница в один мяч, и над Костромой (8:6) – настоящая голевая феерия, в которой обе команды играли открыто, но именно «Киквидзе» удержал преимущество до финального свистка.



Итого – пять матчей, пять побед, и суммарная разница мячей 27:12. Такой результат позволил волгоградцам стать победителями своей подгруппы и войти в группу D, где собрались сильнейшие команды турнира.



Сейчас команда стоит на пороге решающих игр: впереди – завершающие матчи финальной стадии, по итогам которых определится победитель. Именно здесь каждая ошибка может стоить места на пьедестале, а каждая победа – приближать к заветной цели.



Сегодня команда вступает в игры финальной группы. Расписание матчей:

10:50 – Волгоград – Удмуртия;

12:50 – Волгоград – Башкортостан;

14:30 – Волгоград – Самара.



Для «Киквидзе» это новый уровень ответственности: соперники – сильные региональные сборные, каждая из которых приехала за медалями. Однако опыт группового этапа показывает, что волгоградская команда умеет адаптироваться к разным сценариям игры и сохранять концентрацию даже в самых напряжённых эпизодах.



Турнир проходит в деревне Большой Суходол (Городецкий район), и для сельского клуба участие на всероссийском уровне – уже значимое достижение. А серия из пяти побед подряд – это ещё и сигнал о том, что в Волгоградской области сохраняется сильная традиция сельского футбола, где игроки компенсируют нехватку инфраструктуры характером, сыгранностью и желанием бороться до конца.



Александр Веселовский

Фото: ФК «Киквидзе»