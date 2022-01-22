Расследования 22.01.2022 18:58
0
22.01.2022 18:58
Водитель хлебовозки из Камышинского района Волгоградской области Александр Оноприенко в подробностях пересказал события дня 13 января, когда встретил бесследно пропавшую 15-летнюю Айлиту Ли. Рассказ очевидца опубликовали сегодня в одной групп в социальных сетях, сообщает ИА «Высота 102».
Выступить с официальным заявлением водителя побудили многочисленные слухи и сплетни, распространяемые в селе Чухонастовка, следует из обнародованного обращения. «В том, что мы со сторожем школы видели данную девочку - он один раз, я два раза – это не означает, что мы причастны к ее исчезновению», – рассказал Оноприенко. По его словам, похитить и вывезти на автомобиле Айлиту Ли никто не мог из-за сильного снегопада – дорога была так сильно занесена, что водитель с трудом добрался до сельского магазина на так называемом «пирожке». В тот день, говорится в рассказе водителя, местные жители отложили поездки на своих автомобилях, а рейсовый автобус попросту не приехал в село.
«Да, я её видел два раза, когда она со мной здоровалась. По словам местных жителей, [эта] девочка могла около 10 раз пройти мимо и 10 раз поздороваться. Я её запомнил только по лицу, так как [она] не славянской внешности. В чем она была одета и что у нее было с собой, я не запомнил, так как не обязан всех проходящих мимо меня запоминать, куда и в какую сторону она пошла, я [тоже] не видел», – заявил Александр Оноприенко.
Водитель хлебовозки подчеркнул, что он не отходил от своей машины, поскольку не мог оставить товар и документы без присмотра – случаи воровства уже случались. «В этот день мой автомобиль два раза в данном селе толкали и вытаскивали на тросу, и я откапывал лопатой автомобиль, данную лопату давали местные. Всё это происходило после девочки, которая ушла в неизвестном направлении», – вспоминает Оноприенко.
В завершение своего рассказа, опубликованного в соцсетях, мужчина признался, что раньше работал участковым, и поделился своей версией пропажи Айлиты Ли.
«Дети уходят из-за того, что имеются … конфликты со сверстниками, подростками старшего и младшего возраста, а также негативная ситуация в семье, – считает он. – И как бы там … не говорили, что данная девочка была любящая и её никто не обижал, я никогда в жизни не поверю и считаю, [что] это всё-таки было. Пусть я ошибаюсь, но это, наверно, так. Тем более, по слухам, она могла уйти на меловые горы, даже в интервью у её мамы имеются такие высказывания … там можно заплутать и не дойти до них, а после и замёрзнуть. Как бы не хотелось в это верить, и пусть я ошибаюсь».
Напомним, 15-летняя Айлита Ли бесследно исчезла утром 13 января: девочка пошла в школу в селе Чухонастовка Камышинского района, но на занятия так и не пришла. С заявлением в полицию обратилась ее бабушка, после чего сразу были организованы поиски подростка. Девочку ищут более 300 человек, включая волонтеров, уже на протяжении 10 дней, однако ее следов пока не обнаружили. В минувший четверг глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное после пропажи девочки, в главное следственное управление СК России «для более эффективного расследования».
Фото: продуктовый магазин в селе Чухонастовка/сообщество ВКонтакте «Подсмотрено. Волгоград и область».
Реклама
Волгоградец бурной ночью доверился незнакомкам и потерял почти полмиллиона22.01.2022 10:34
Расследования 22.01.2022 10:34
Пропавшую в Волгоградской области школьницу безуспешно ищут девятый день21.01.2022 17:58
Расследования 21.01.2022 17:58
Новый порядок похорон довел чиновников Волгограда до могилы21.01.2022 15:41
Расследования 21.01.2022 15:41
В обанкротившейся УК в Волжском пропали оплаченные жителями около 40 миллионов21.01.2022 13:28
Расследования 21.01.2022 13:28
Подрядчику фонда капремонта грозит уголовное дело за потоп в квартирах волгоградцев21.01.2022 12:41
Расследования 21.01.2022 12:41
В Волгоградской области ревнивец поджег сожительницу21.01.2022 11:28
Расследования 21.01.2022 11:28
Заключенный из колонии продавал волгоградцам несуществующие товары21.01.2022 09:37
Расследования 21.01.2022 09:37
Криминальных блондинок из аэропорта Волгограда заключили под домашний арест20.01.2022 20:20
Расследования 20.01.2022 20:20
В Волжском вынесли приговор перевозчикам браконьерской черной икры амурского осетра20.01.2022 16:51
Расследования 20.01.2022 16:51
В Волгограде сотрудница вагона-ресторана кормила пассажиров просрочкой20.01.2022 14:41
Расследования 20.01.2022 14:41
19 лет и не меньше: суд отказал в смягчении приговора убийце иностранного студента в Волгограде20.01.2022 13:10
Расследования 20.01.2022 13:10
Ищут на земле и под водой: в Волгоградской области поиски пропавшей школьницы вышли на федеральный уровень20.01.2022 10:39
Расследования 20.01.2022 10:39
Подсудимый экс-чиновник администрации Волгоградской области заболел перед вынесением приговора19.01.2022 20:13
Расследования 19.01.2022 20:13
Браку с иностранкой в Волгоградской области помешало УФСБ19.01.2022 12:40
Расследования 19.01.2022 12:40
Житель Волгоградской области убил соседа за бутылку водки18.01.2022 17:00
Расследования 18.01.2022 17:00
Реклама