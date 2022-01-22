



Водитель хлебовозки из Камышинского района Волгоградской области Александр Оноприенко в подробностях пересказал события дня 13 января, когда встретил бесследно пропавшую 15-летнюю Айлиту Ли . Рассказ очевидца опубликовали сегодня в одной групп в социальных сетях, сообщает ИА «Высота 102».

Выступить с официальным заявлением водителя побудили многочисленные слухи и сплетни, распространяемые в селе Чухонастовка, следует из обнародованного обращения. «В том, что мы со сторожем школы видели данную девочку - он один раз, я два раза – это не означает, что мы причастны к ее исчезновению», – рассказал Оноприенко. По его словам, похитить и вывезти на автомобиле Айлиту Ли никто не мог из-за сильного снегопада – дорога была так сильно занесена, что водитель с трудом добрался до сельского магазина на так называемом «пирожке». В тот день, говорится в рассказе водителя, местные жители отложили поездки на своих автомобилях, а рейсовый автобус попросту не приехал в село.

«Да, я её видел два раза, когда она со мной здоровалась. По словам местных жителей, [эта] девочка могла около 10 раз пройти мимо и 10 раз поздороваться. Я её запомнил только по лицу, так как [она] не славянской внешности. В чем она была одета и что у нее было с собой, я не запомнил, так как не обязан всех проходящих мимо меня запоминать, куда и в какую сторону она пошла, я [тоже] не видел», – заявил Александр Оноприенко.

Водитель хлебовозки подчеркнул, что он не отходил от своей машины, поскольку не мог оставить товар и документы без присмотра – случаи воровства уже случались. «В этот день мой автомобиль два раза в данном селе толкали и вытаскивали на тросу, и я откапывал лопатой автомобиль, данную лопату давали местные. Всё это происходило после девочки, которая ушла в неизвестном направлении», – вспоминает Оноприенко.

В завершение своего рассказа, опубликованного в соцсетях, мужчина признался, что раньше работал участковым, и поделился своей версией пропажи Айлиты Ли.

«Дети уходят из-за того, что имеются … конфликты со сверстниками, подростками старшего и младшего возраста, а также негативная ситуация в семье, – считает он. – И как бы там … не говорили, что данная девочка была любящая и её никто не обижал, я никогда в жизни не поверю и считаю, [что] это всё-таки было. Пусть я ошибаюсь, но это, наверно, так. Тем более, по слухам, она могла уйти на меловые горы, даже в интервью у её мамы имеются такие высказывания … там можно заплутать и не дойти до них, а после и замёрзнуть. Как бы не хотелось в это верить, и пусть я ошибаюсь».

Напомним, 15-летняя Айлита Ли бесследно исчезла утром 13 января: девочка пошла в школу в селе Чухонастовка Камышинского района, но на занятия так и не пришла. С заявлением в полицию обратилась ее бабушка, после чего сразу были организованы поиски подростка. Девочку ищут более 300 человек , включая волонтеров, уже на протяжении 10 дней, однако ее следов пока не обнаружили. В минувший четверг глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело , возбужденное после пропажи девочки, в главное следственное управление СК России «для более эффективного расследования».

Фото: продуктовый магазин в селе Чухонастовка/сообщество ВКонтакте «Подсмотрено. Волгоград и область».