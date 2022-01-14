В Волгоградской области по пути на уроки бесследно пропала 15-летняя школьница





В Камышинском районе разыскивают 15-летнюю Айлиту Ли, которая пропала 13 января по пути в школу в селе Чухонастовка. К поискам ребенка привлечены силы полиции, в том числе соседних отделов МВД, кинологи, добровольцы, чиновники, МЧС и военные, сообщили в пресс-службе регионального Главка. По факту безвестного исчезновения девочки следственным отделом по городу Камышин СКР по области возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

С заявлением о пропаже школьницы обратилась накануне ее бабушка. Девочке на вид 15-16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, темные волосы ниже пояса, карие глаза. Накануне утром она была одета в оранжевую зимнюю куртку, коричневые сапоги и шапку зеленого цвета.

Полицейские совместно со следователями СУ СКР по Волгоградской области отрабатывают возможные версии исчезновения девочки. «По указанию Врио начальника Главка генерал-майора полиции Сергея Богачука сформирован сводный отряд Главного Управления, который выдвинулся к месту проведения поисковых мероприятий», – добавили в пресс-службе полиции. Сейчас в поисках девочки задействованы сотрудники территориального подразделения, следователи-криминалисты регионального управления СКР, сотрудники полиции и МЧС, а также около 30 местных жителей.

Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 02, 112, дежурной части МО МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, дежурной части Главка 30-43-45. Информация также принимается по телефонам: 8-937-724-27-07, 8-995-410-72-95, 8-937-729-87-98.