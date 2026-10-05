Под Волгоградом похоронят педагога Елену Коваленко





В Новоаннинском районе Волгоградской области в последний путь проводят учителя Елену Николаевну Коваленко. Как сообщается в местном паблике, её сердце перестало биться 3 октября.



Похороны запланированы на 11:00 6 октября в г. Новоаннинский. Место прощания - ул. Ленина, 178.



Об ушедшем педагоге известно, что она была отличником народного просвещения, преподавала алгебру и геометрию. Некоторое время работала в туберкулёзном санатории, где учила детей, занималась с ними спортом. Сама Елена Николаевна очень любила физическую активность, имела различные награды в спорте. С удовольствием ходила на рыбалку, любила собирать грибы и ягоды.