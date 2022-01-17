СУ СК Волгоградской области опубликовал видео масштабных поисков 15-летней школьницы











Следственное управление СКР по Волгоградской области сегодня опубликовали видео масштабных поисков пропавшей в регионе четыре дня назад 15-летней школьницы. Как сообщили в ведомстве, пока девочку найти не удалось.





Напомним, 15-летняя жительница села Чухонастовка Камышинского района 13 января пошла в школу и не вернулась. До образовательного учреждения девочка не дошла. По факту ее безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве.





Следователями территориального подразделения СКР допрошены родственники, соседи, преподаватели и ученики средней общеобразовательной школы, назначен комплекс судебных экспертиз.

Проверяются различные версии исчезновения девочки.





Так, в ее поисках задействованы поисково-спасательные отряды, в которые вошли сотрудники следственного отдела по городу Камышин, следователи-криминалисты регионального управления СКР, 140 сотрудников личного состава МО МВД России "Камышинский", кинологи, 60 сотрудников сводного отряда главка МВД, 15 сотрудников МЧС России по области, 50 военнослужащих, два спасателя-водолаза, 40 волонтеров, местные жители села Чухонастовка. Поиски затрудняет погода.





Уже исследована местность по возможному направлению движения школьницы, территория сельского поселения, а также незамерзшие места реки Балыклейка и местного пруда. Следователями-криминалистами областного следственного управления и сотрудниками МЧС применялись квадрокоптеры. Кроме того, обследованы заброшенные домовладения, территория машинно-транспортной мастерской и сельского кладбища, но школьницы нигде нет.

Поисковые мероприятия продолжаются. Для координации работы поисково-спасательных отрядов в село Чухонастовка направлен руководитель отдела криминалистики регионального управления СКР.



