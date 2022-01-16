Волонтеры из нескольких регионов России подключились к поискам пропавшей школьницы в Камышинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации «Лиза Алерт», создан штаб по поиску девочки, на место прибыл координатор из Москвы Александр Щукин (позывной «Ромео»), работают опытные поисковики отряда из Волгоградской и Саратовской областей, выехали экипажи из Воронежа и Москвы.

Продолжается распространение информации в социальных сетях, обзвон больниц, оклейка ориентировками близлежащих территорий, отработка задач в природной местности. Поиски ведутся также с помощью квадрокоптеров, рассказали в организации.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в поисках девочки принимают участие сотрудники полиции, местные жители, волонтеры. Однако до сих пор ее местонахождение остается неизвестным.

Напомним, утром 13 января 2022 года 15-летняя Айлита Ли вышла из дома в с. Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области. До школы ей было идти всего 800 метров, но в то утро она так и не пришла на уроки.

